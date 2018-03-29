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Курс валют на 29.03.2018

Ольгу Бузову высмеяли за отсутствие слов в голове

Ольгу Бузову высмеяли за отсутствие слов в голове, как сама знаменитость описала своё состояние после того, как стала продюсером передачи "БузоваTV" на "ТНТ4". Шоу будет полностью посвящено ведущей "Дома-2" и включит в себя все аспекты её творчества.

На днях генеральный директор канала сообщил о нововведениях, которые ждут "ТНТ4" и его аудиторию. Следуя из последних статистических данных, Бузова предоставляет "золотой контент" и востребована едва ли не у всех слоёв населения.

Ольгу Бузову высмеяли за отсутствие слов в голове

Поэтому телевизионщики решили собрать все самые интересные видео и выпуски передач о теледиве, чтобы крутить их по ТВ ежедневно. Об этой новости Ольга выразилась весьма высокомерно, написав в Instagram, что польщена, поскольку её творчества хватает на целый канал.

"У меня нет слов в голове", - эмоционально высказалась звезда. Хейтеры Бузовой, явно не желающие видеть по телевизору её лицо в разы чаще, отметили, что в голове у Ольги нет мозгов, а вот слов предостаточно. Именно так певице и удаётся писать тексты своих хитов.

Хотя у знаменитости есть масса поводов для разочарования (взять хотя бы беременность Анастасии Костенко, о которой та объявила официально), всё же успехам ведущей можно только позавидовать, так много её в СМИ.

Ранее новости об Ольге Бузовой были похожи на первоапрельскую шутку.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:15
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