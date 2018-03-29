«Росгеология» освоит больше бюджетных денег - чиновники просят 15 млрд рублей в год
Роман Панов, глава госкомпании «Росгеология» на коллегии "Роснедр", прошедшей 28 марта, заявил, что финансирование должно быть увеличено наполовину. До 2020 года для компании выделяется 30 млрд рублей, претендующих на исключительный статус.
До 2020 года компания «Росгеология» просит больше бюджетных денег - чиновники ежегодно хотят финансирование в размере 15 млрд рублей. Этот холдинг является единственным исполнителем этой программы при отсутствии конкурса. В Минприроды полностью согласны с такими требованиями и поддерживают идею монополиста, требуя лишь технического обоснования.
При этом в прошлом месяце компании-недропользователи высказали свое недовольство монополизмом госхолдинга. Специалисты считают, что перспективными территориями в плане освоения в ближайшее пятилетие является Север России и шельф Северного Ледовитого океана.
До 2020 года компания «Росгеология» просит больше бюджетных денег - чиновники ежегодно хотят финансирование в размере 15 млрд рублей. Этот холдинг является единственным исполнителем этой программы при отсутствии конкурса. В Минприроды полностью согласны с такими требованиями и поддерживают идею монополиста, требуя лишь технического обоснования.
При этом в прошлом месяце компании-недропользователи высказали свое недовольство монополизмом госхолдинга. Специалисты считают, что перспективными территориями в плане освоения в ближайшее пятилетие является Север России и шельф Северного Ледовитого океана.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 19:20