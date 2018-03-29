«Росгеология» освоит больше бюджетных денег - чиновники просят 15 млрд рублей в год

До 2020 года компания «Росгеология» просит больше‍ бюджетных денег - чиновники ежегодно хотят финансирование в размере 15 млрд рублей. Этот холдинг является единственным исполнителем этой программы при отсутствии конкурса. В Минприроды полностью согласны с такими требованиями и поддерживают идею монополиста, требуя лишь технического обоснования.При этом в прошлом месяце компании-недропользователи высказали свое недовольство монополизмом госхолдинга. Специалисты считают, что перспективными территориями в плане освоения в ближайшее пятилетие является Север России и шельф Северного Ледовитого океана.