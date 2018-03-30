Экс-руководитель Феодосии получил 8 лет колонии за взяточничество

Следствие установило, что в ноябре 2015 года в ответ на просьбу предпринимателя о продлении договора на аренду земли Щепетков с заместителем Макаром Макаровым «попросили» 300 000 долларов, чтобы положительно решить вопрос. Через полтора месяца посредники от чиновников получили от предпринимателя 150 000 долларов, собираясь передать их после по назначению.Кроме этого, Щепеткова еще обвиняли в двух преступлениях, где он от предпринимателей требовал деньги на те или иные цели (в первом случае – на фестиваль, во втором – для ветеранов и инвалидов). За это экс-руководитель обещал предпринимателям не запрещать тем вести свой бизнес в городе.На чиновника было заведено уголовное дело. Состоявшийся суд за взятки в крупных размерах и превышение полномочий приговорил бывшего руководителя к 8 годам заключения, уплате 42 миллионов штрафа и запретил три года работать на определенных должностях. Приговор в законную силу пока не вступил.