В Швеции протестировали парашют для программы ExoMars

В Сети появилось видео тестирования 35-метрового парашюта для исследовательской платформы, а также ровера российско-европейской программы ExoMars-2020. Сообщается, что испытания, которые были проведены в Швеции, завершились успешно.На опубликованном видео, можно увидеть, как образец испытуемого аппарата подняли на высоту 1,2 км, откуда сбросили на куполообразном парашюте, диаметр которого 35 метров.Изготовление посадочного модуля для миссии на Марс запланировано в России.По расчетам ученых, данный модуль должен будет отделиться от космического корабля незадолго до вхождения в атмосферу Красной планеты. После этого при помощи парашютов, систем искусственного подавления колебаний, а также тормозных двигателей сбавит скорость спуска на поверхность Марса, обеспечив таким образом его безопасность.Старт программы ExoMars запланирован на лето 2020 года. Сама же посадка, по расчетам исследователей, состоится весной 2021 года.