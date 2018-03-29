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Курс валют на 29.03.2018

Новые тарифы без голосовой связи и интернета появятся в России

Специалистами из компании «Скарлет», активно занимающейся разработкой бренда Yota, принято решение запуска по территории России нового тарифа, условия которого не включают интернет-трафик и голосовую связь. Причем все будет по чрезвычайно низкой стоимости.

Сотрудниками «Скарлета» уже представлена для клиентов новая тарифная сетка. В основном, здесь затронуты интересы людей, которые предпочитают пользоваться исключительно мессенджерами. Компанией предлагается полный отказ от голосовой связи и интернет-трафика. Но если у юзера остается желание пользоваться звонками, ему предлагается исключение из тарифного плана только гигабайтов или наоборот. При отказе от всех услуг, у пользователя остается возможность работы только с мессенджерами.

Новые тарифы без голосовой связи и интернета появятся в России


Единственным и главным достоинством представленного тарифа от известного бренда – Yota, с отказом за пользование интернет-трафиком и голосовой связью, станет низкая тарифная ставка. Для примера приводится месяц общения в мессенджере WhatsApp, данная услуга обойдется в 15 рублей. Любая соцсеть стоит 25 рублей. Самое дорогое предложение приходится на использование YouTube, которое оценено в 60 рублей.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 22:10
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