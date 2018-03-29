Новые тарифы без голосовой связи и интернета появятся в России

Сотрудниками «Скарлета» уже представлена для клиентов новая тарифная сетка. В основном, здесь затронуты интересы людей, которые предпочитают пользоваться исключительно мессенджерами. Компанией предлагается полный отказ от голосовой связи и интернет-трафика. Но если у юзера остается желание пользоваться звонками, ему предлагается исключение из тарифного плана только гигабайтов или наоборот. При отказе от всех услуг, у пользователя остается возможность работы только с мессенджерами.Единственным и главным достоинством представленного тарифа от известного бренда – Yota, с отказом за пользование интернет-трафиком и голосовой связью, станет низкая тарифная ставка. Для примера приводится месяц общения в мессенджере WhatsApp, данная услуга обойдется в 15 рублей. Любая соцсеть стоит 25 рублей. Самое дорогое предложение приходится на использование YouTube, которое оценено в 60 рублей.