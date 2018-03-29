Александр Балуев как Гарри Поттер провел детство в шкафу

Придя в гости к Татьяне Устиновой на «Мой герой», актер рассказал о своем детстве, об обманчивом представлении о себе. Как правило, в кино Александр играет сильных, бесстрашных, уверенных в себе героев. Поэтому многие его поклонники переносят этот образ и в реальную жизнь и думают, что таким Балуев был с самого детства. Однако актер вспомнил? что, когда в дом к родителям заходили гости, он прятался от них в шкафу и оттуда наблюдал. Ребенок рос застенчивым и робким.В школьные года Балуев занимался в музыкальной школе. Но однажды, не сдав там экзамен, решил ее бросить. В 15 лет пошел на хоккей, но травма колена поставила крест и на спортивной карьере.Позже увлекся кино, поступил во МХАТ, но долгое время у будущего актера не складывалась карьера: многим режиссерам внешность Балуева казалась неподходящей. Тогда артист с головой погрузился в театр.Прошло 10 лет – и все изменилось. Снимался даже в Голливуде.