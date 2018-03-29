В Instagram прозвали собаку Варнавы новым «ждуном» из-за забавного ролика

Екатерина Варнава неоднократно радовала своих подписчиков забавными роликами о жизни своего пса. Сегодня в микроблоге звезды «Comedy Woman» снова появилось видео, которое не только умилило фолловеров, но и уже было прозвано новым «ждуном».На обнародованных Варнавой кадрах её французский бульдог аккуратно сидит на краю дивана за задних лапах и задумчиво смотря в окно, кладёт голову на подлокотник дивана. Подписчики поблагодарили знаменитость за такие милые и в то же время забавные ролики, а также оставили под публикацией более 200 тысяч лайков.