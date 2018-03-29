В Instagram прозвали собаку Варнавы новым «ждуном» из-за забавного ролика
Пользователи Instagram прозвали собаку Екатерины Варнавы новым «ждуном» после очередного ролика, опубликованного звездой «Comedy Woman». На кадрах видно, как маленький французский бульдог, сидя на задних лапах, кладёт голову на подлокотник дивана и задумчиво смотрит в окно.
Екатерина Варнава неоднократно радовала своих подписчиков забавными роликами о жизни своего пса. Сегодня в микроблоге звезды «Comedy Woman» снова появилось видео, которое не только умилило фолловеров, но и уже было прозвано новым «ждуном».
На обнародованных Варнавой кадрах её французский бульдог аккуратно сидит на краю дивана за задних лапах и задумчиво смотря в окно, кладёт голову на подлокотник дивана. Подписчики поблагодарили знаменитость за такие милые и в то же время забавные ролики, а также оставили под публикацией более 200 тысяч лайков.
Екатерина Варнава неоднократно радовала своих подписчиков забавными роликами о жизни своего пса. Сегодня в микроблоге звезды «Comedy Woman» снова появилось видео, которое не только умилило фолловеров, но и уже было прозвано новым «ждуном».
На обнародованных Варнавой кадрах её французский бульдог аккуратно сидит на краю дивана за задних лапах и задумчиво смотря в окно, кладёт голову на подлокотник дивана. Подписчики поблагодарили знаменитость за такие милые и в то же время забавные ролики, а также оставили под публикацией более 200 тысяч лайков.