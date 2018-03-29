Дана Борисова вымыла волосы «химическим пиллингом» и получила серьезный ожог

Свой свежий пост известная телеведущая посвятила рассказу о том, что ей пришлось пережить последние несколько дней. Как оказалось, ежедневно на протяжении пяти дней она мыла свои волосы дорогим профессиональным средством, которое было забыто ее парикмахером. Борисова, как она сама призналась, даже не прочитала, что написано на этикетке данного средства, будучи уверенной, что использует шампунь. И лишь на пятый день пользования, когда кожа на голове Даны покраснела, а потом сильно чесалась, ей пришлось прочесть, что это за средство. К ее недоумению, этим "шампунем" оказался «химический пиллинг». Сейчас телеведущей предстоит лечение не только кожи, но и волос.Как правило, «химическим пиллингом» в салонах красоты удаляют наружный слой омертвевших клеток кожи, которые портят внешний вид. Считается, что такие процедуры повышают тонус кожи. Однако проводить подобные процедуры должны лишь профессионалы.Подписчики звезды были также удивлены тем, что ее беспечность сыграла с ней злую шутку. Однако большинство все же спокойно отреагировали на этот пост, по-прежнему восхищаясь Даной Борисовой, в особенности ее посвежевшим внешним видом, и пожелали оставаться ей самой собой.