АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Иерусалима: Французский рыцарь Рено де Шатильон разрушил царство крестоносцев в Палестине из-за гордыни и жестокости
EUR 71.33 USD 57.56
Курс валют на 29.03.2018

Газпромбанк поможет Кенесу Ракишева завершить проект

Газпромбанк и золотодобывающая компания Кенеса Ракишева Petropavlovsk подписали соглашение, в соответствии с которым банковскому учреждению будут поставлены 96 тысяч унций золота, пишет metalinfo.ru

Контракт является форвардным, и оплата драгоценного металла будет производиться в виде аванса сроком до одного года. Впоследствии задолженность по полученной предоплате будет погашаться с учетом рыночной цены золота на дату поставки.
Газпромбанк поможет Кенесу Ракишева завершить проект

Как заявил финансовый директор компании Petropavlovsk Андрей Марута, такой форвардный контракт, заключенный с Газпромбанком, предоставляет компании очень гибко управлять своими оборотными средствами.

Кенес Ракишев, который является крупнейшим акционером золотодобывающей компании Petropavlovsk и владеет долей акций в размере 22,4 процента, рассказал, что форвардный контракт компания заключила с Газпромбанком, чтобы завершить сооружение автоклавного хаба «POX Hub» (Pressure Oxidation Hub), который находится в Амурской области. Кенес Ракишев напомнил, что полномасштабные работы в этом направлении возобновились еще в минувшем году.

Компания Petropavlovsk по состоянию на начало 2018-го года конец имела форвардные контракты, предусматривающие поставку 400 тысяч унций золота, причем по цене 1,252 тысяч долларов США за унцию. Petropavlovsk входит в пятерку крупнейших золотодобывающих предприятий России и ведет деятельность в сфере промышленной отработки золоторудных месторождений Амурского края. Это месторождения Пионер, Покровский рудник, Албын и Маломыр.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:06
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Вода на Земле присутствовала до удара,
Учёные выяснили, что ботокс негативно сказывается
Газпромбанк поможет Кенесу Ракишева завершить
Хейтеры раскритиковали Анну Хилькевич из-за
Роскачество: Идеального стирального порошка для
Томский студент разработал бесшумный будильник
Ходченкова показала в Сети снимок сборной России
Саймон Марданшин всеми силами пытается забыться и
Кристина Орбакайте показала архивное фото с
Учёные: Как часто нужно заниматься спортом, чтобы
Анастасия Волочкова рассказала о первом свидании
Лада Дэнс в Instagram призналась в своих чувствах
Учёные: Люди не хотят знать о производстве
Потерявший всю семью в "Зимней вишне" рассказал,
Наталья Рудова не впечатлила фанатов снимком без
Нюша рассказала СМИ о беременности
Армен Гаспарян поддержал дело против пранкера,
Учёные рассказали, как появляется страх и
Рассел Кроу на новых снимках шокировал публику
Брат Энрике Иглесиаса встречается с русской
Супруга Дмитрия Тарасова больше не скрывает
Учёные: Ультрафиолетовые лампы могут привести к
В Сети ходят слухи о возможной беременности Сати
Теневая экономика России оценила преимущества
Виктория Боня подверглась критике в Сети из-за
Учёные: Одиночество может привести к
Российские нефтяники и газовики пробурят сотню
Анфиса Чехова растрогала подписчиков поэтическим
Кристина Орбакайте нежно поздравила Владимира
Учёные выяснили, как облегчить роды
Просмотреть все новости