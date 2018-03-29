Газпромбанк поможет Кенесу Ракишева завершить проект

Контракт является форвардным, и оплата драгоценного металла будет производиться в виде аванса сроком до одного года. Впоследствии задолженность по полученной предоплате будет погашаться с учетом рыночной цены золота на дату поставки.Как заявил финансовый директор компании Petropavlovsk Андрей Марута, такой форвардный контракт, заключенный с Газпромбанком, предоставляет компании очень гибко управлять своими оборотными средствами.Кенес Ракишев, который является крупнейшим акционером золотодобывающей компании Petropavlovsk и владеет долей акций в размере 22,4 процента, рассказал, что форвардный контракт компания заключила с Газпромбанком, чтобы завершить сооружение автоклавного хаба «POX Hub» (Pressure Oxidation Hub), который находится в Амурской области. Кенес Ракишев напомнил, что полномасштабные работы в этом направлении возобновились еще в минувшем году.Компания Petropavlovsk по состоянию на начало 2018-го года конец имела форвардные контракты, предусматривающие поставку 400 тысяч унций золота, причем по цене 1,252 тысяч долларов США за унцию. Petropavlovsk входит в пятерку крупнейших золотодобывающих предприятий России и ведет деятельность в сфере промышленной отработки золоторудных месторождений Амурского края. Это месторождения Пионер, Покровский рудник, Албын и Маломыр.