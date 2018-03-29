АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Иерусалима: Французский рыцарь Рено де Шатильон разрушил царство крестоносцев в Палестине из-за гордыни и жестокости
EUR 71.33 USD 57.56
Курс валют на 29.03.2018

Химики разработали убивающий «супермикробов» антибиотик

Группой американских ученых Брауновского университета, совместно со специалистами из Гарварда, разработана форма нового класса антибиотиков, основная особенность которых - полное уничтожение вредоносных бактерий. Информация из сообщений телеканала «360».

Созданному препарату под силу уничтожение стафилококка, известного своей неуязвимостью к воздействию метициллина и многих других лекарств. Медикаментам, которые нашли широкое распространение, свойственно быстрое действие и низкая вероятность образования к ним стойкости. Помимо прочего, отмечается негативное их влияние на клетки по всему организму.
Химики разработали убивающий «супермикробов» антибиотик


В результате проведенных работ, создана группа антибиотиков (представляющих CD437 и CD1530). Их особенность в действии только на мембраны бактерий, не причиняя человеку никакого вреда. Действие препарата основано на проникновении непосредственно в структуру мембран микробов, с последующим «выворачиванием их наизнанку», вызывая тем самым их массовую гибель.

Как предполагают ученые, новейшая разработка будет использована при борьбе с представителями супербактерий, или микробов, устойчивых к многим видам антибиотиков (золотистый стафилококк и пневмококк). Так же будет оказана неоценимая помощь медикам при борьбе с эпидемиями стафилококка, что приведет науку к окончательной победе над микробами.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 21:53
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: собаки способны распознавать эмоции
Химики разработали убивающий «супермикробов»
Тектоника плит Африки создает гигантские трещины,
Жительница Великобритании заставляет своих детей
Дана Борисова вымыла волосы «химическим
Актер Даниил Страхов свой брак скрывал 20 лет
Космический зонд InSight NASA запустит на Марс в
В Сети рассекретили экстерьер и интерьер минивэна
Актёр Максим Матвеев похвастался неприличным
Александр Балуев как Гарри Поттер провел детство
Екатерина Варнава после пожара в Кемерово
Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко
В Ленинградском зоопарке родился малыш в семье
У Леонардо Ди Каприо серьезные отношения с
В интернете появилась обложка с Ольгой Бузовой
Экспертам удалось заставить молекулу водорода
Учёные: Почему так раздражает чавканье и другие
В Пермском крае две семьи погибли из-за утечки
Специалисты: Конфликты родителей наносят
Николай Должанский назвал Ольгу Рапунцель одной
Стала известна стоимость кроссовера Skoda Kodiaq
Пользователи Сети заговорили о трещине в
Учёные: Питание влияет на настроение человека
Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужжа отметила день
Учёные: Резиновые игрушки для ванных являются
Сценарий "Дома-2" случайно попал в Stories Ольги
«Росгеология» освоит больше бюджетных денег -
Филипп Киркоров свой дом превратил в Диснейленд
Фанаты обсуждают откровенную фотосессию Алеси
Старческое слабоумие учёные будут искать у молодых
Просмотреть все новости