Химики разработали убивающий «супермикробов» антибиотик
Группой американских ученых Брауновского университета, совместно со специалистами из Гарварда, разработана форма нового класса антибиотиков, основная особенность которых - полное уничтожение вредоносных бактерий. Информация из сообщений телеканала «360».
Созданному препарату под силу уничтожение стафилококка, известного своей неуязвимостью к воздействию метициллина и многих других лекарств. Медикаментам, которые нашли широкое распространение, свойственно быстрое действие и низкая вероятность образования к ним стойкости. Помимо прочего, отмечается негативное их влияние на клетки по всему организму.
В результате проведенных работ, создана группа антибиотиков (представляющих CD437 и CD1530). Их особенность в действии только на мембраны бактерий, не причиняя человеку никакого вреда. Действие препарата основано на проникновении непосредственно в структуру мембран микробов, с последующим «выворачиванием их наизнанку», вызывая тем самым их массовую гибель.
Как предполагают ученые, новейшая разработка будет использована при борьбе с представителями супербактерий, или микробов, устойчивых к многим видам антибиотиков (золотистый стафилококк и пневмококк). Так же будет оказана неоценимая помощь медикам при борьбе с эпидемиями стафилококка, что приведет науку к окончательной победе над микробами.
Созданному препарату под силу уничтожение стафилококка, известного своей неуязвимостью к воздействию метициллина и многих других лекарств. Медикаментам, которые нашли широкое распространение, свойственно быстрое действие и низкая вероятность образования к ним стойкости. Помимо прочего, отмечается негативное их влияние на клетки по всему организму.
В результате проведенных работ, создана группа антибиотиков (представляющих CD437 и CD1530). Их особенность в действии только на мембраны бактерий, не причиняя человеку никакого вреда. Действие препарата основано на проникновении непосредственно в структуру мембран микробов, с последующим «выворачиванием их наизнанку», вызывая тем самым их массовую гибель.
Как предполагают ученые, новейшая разработка будет использована при борьбе с представителями супербактерий, или микробов, устойчивых к многим видам антибиотиков (золотистый стафилококк и пневмококк). Так же будет оказана неоценимая помощь медикам при борьбе с эпидемиями стафилококка, что приведет науку к окончательной победе над микробами.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 21:53