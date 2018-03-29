Ходченкова показала в Сети снимок сборной России по фехтованию из фильма «На острие»

Сейчас Светлана Ходченкова принимает участие в съёмках исторического фильма, который, как она сама полагает, не оставит равнодушным никого, даже тех, кто не очень увлекается фехтованием. Произведение «На острие» расскажет зрителю о судьбе двух девушек-саблисток, которые оказываются соперниками не только в спорте, но и в реальной жизни.Свой пост Светлана Ходченкова дополнила уникальной фотографией, сделанной на съёмках фильма, на которой запечатлена женская команда сборной России по фехтованию вместе с тренером. Фолловеры оценили сюжет фильма, а также отметили удачный подбор актёров.