Новый кроссовер Citroen C3 Aircross появится в России 12 апреля

Внедорожник Citroen C3 Aircross получил яркий внешний дизайн. На выбор клиентам предложено 90 комбинаций цветовых окрасок кузова, декоративных вставок, крыши и накладок. Также можно будет выбрать различные варианты отделки интерьера.На российском рынке кроссовер будет доступен с 3-цилиндровым бензиновым агрегатом объёмом 1,2 литра мощностью 82 лошадиные силы, с турбированным 110-сильным двигателем аналогичного объёма, а также с турбодизельным мотором ёмкостью 1,6 литра, генерирующим 92 «лошади». В качестве трансмиссии предлагается «механика» или «автомат», при этом привод у автомобиля только передний.В оснащение Citroen C3 Aircross входит комплекс ЭРА-ГЛОНАСС, система стабилизации, подушки безопасности, кондиционер, аудиосистема с шестью динамиками, зеркала с электроприводом и другие функции.