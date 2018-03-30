АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Иерусалима: Французский рыцарь Рено де Шатильон разрушил царство крестоносцев в Палестине из-за гордыни и жестокости
EUR 71.09 USD 57.76
Курс валют на 30.03.2018

Новый кроссовер Citroen C3 Aircross появится в России 12 апреля

Месяц назад в России начали принимать предварительные заказы на новый автомобиль Citroen C3 Aircross. Накануне стало известно, что автомобили появятся у дилеров в середине апреля. Стоимость кроссовера стартует от 1 062 000 рублей.

Новый кроссовер Citroen C3 Aircross появится в России 12 апреля


Внедорожник Citroen C3 Aircross получил яркий внешний дизайн. На выбор клиентам предложено 90 комбинаций цветовых окрасок кузова, декоративных вставок, крыши и накладок. Также можно будет выбрать различные варианты отделки интерьера.

На российском рынке кроссовер будет доступен с 3-цилиндровым бензиновым агрегатом объёмом 1,2 литра мощностью 82 лошадиные силы, с турбированным 110-сильным двигателем аналогичного объёма, а также с турбодизельным мотором ёмкостью 1,6 литра, генерирующим 92 «лошади». В качестве трансмиссии предлагается «механика» или «автомат», при этом привод у автомобиля только передний.

В оснащение Citroen C3 Aircross входит комплекс ЭРА-ГЛОНАСС, система стабилизации, подушки безопасности, кондиционер, аудиосистема с шестью динамиками, зеркала с электроприводом и другие функции.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 05:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый кроссовер Citroen C3 Aircross появится в
Завершена реконструкция 2-гоблока Курьяновских
В Нью-Йорке дебютировал кроссовер Acura RDX
Автор посмертного грима Людмилы Гурченко
Исследователи показали, как в системах
Пользователи возмущены тем, как Burger King
В сеть выложили официальные фото гибридного
Зубной датчик созданный учеными сможет
Верховный суд не вернул Марсову полю статус
Учёные: Аромат электронных сигарет токсичен для
Учёные назвали Келли Брук женщиной с самым
Юлия Началова откровенно рассказала о своем недуге
Honda построила полностью неуправляемый кабриолет
Яна Поплавская призналась, что сын стесняется ее
Палеонтологи открыли новый вид 10-метрового
В Нью-Йорке представили прототип электрического
Пилоты разных самолетов сообщили об НЛО,
Через 20 лет на Земле наступит голод из-за
Тим Кук уверен, что iPhone создается в США, а не
На тизерах появился бюджетный смартфон Elephone
Новые тарифы без голосовой связи и интернета
Алла Пугачева похудела до подросткового размера
Ученые: собаки способны распознавать эмоции
Химики разработали убивающий «супермикробов»
Тектоника плит Африки создает гигантские трещины,
Жительница Великобритании заставляет своих детей
Дана Борисова вымыла волосы «химическим
Актер Даниил Страхов свой брак скрывал 20 лет
Космический зонд InSight NASA запустит на Марс в
В Сети рассекретили экстерьер и интерьер минивэна
Просмотреть все новости