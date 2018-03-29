Саймон Марданшин всеми силами пытается забыться и отстраниться от мрачных мыслей

«Я будто был законсервирован, и люди уже забыли, что я умею улыбаться,шутить, быть душой компании в конце концов», - сообщил Саймон.

Саймон Марданшин рассказал в своем микроблоге, что недавно посетил неделю моды в России. По словам мужчины, мероприятие выдалось на славу, отличная атмосфера, а также огромное количество модников.Экс-участник проекта также поделился, что таким образом он немного отдохнул и отвлекся от мрачных мыслей.В комментариях к публикации поклонники задаются вопросом: а причем тут Саймон и неделя моды? Марданшин ответил любопытным фолловерам просто и незамысловато.Он отметил, что просто живет дальше, и не ему важно – будет ли это светское мероприятие или шашлыки на природе, бурное веселье или грусть под замечательный фильм.Теперь мужчина пытается избавиться от ярлыка «Дома-2», стараясь быть интересным и полезным. Единственное, что его выдает, это глаза и задумчивый взгляд, считает Марданшин.