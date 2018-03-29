Кристина Орбакайте показала архивное фото с Владимиром Пресняковым

Сегодня свой юбилей празднует Владимир Пресняков, музыканту исполнилось 50 лет. Среди множества поздравлений в Instagram особенно выделился пост его бывшей жены Кристины Орбакайте. Певица не только показала пользователям их совместный снимок из молодости, но также публично поблагодарила экс-супруга за подаренного ей сына Никиту.Также Орбакайте выразила благодарность Преснякову за их «детство», под которым имела ввиду 11 лет долгой дружбы. В комментариях фолловеры присоединились к поздравлениям, отметив, что публикация певицы получилась очень трогательной и искренней.