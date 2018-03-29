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Кристина Орбакайте показала архивное фото с Владимиром Пресняковым

Известная певица Кристина Орбакайте обнародовала в Сети архивное фото с Владимиром Пресняковым. Снимок из молодости пары вызвал у знаменитости много воспоминаний и приятных эмоций, за которые она и поблагодарила бывшего мужа.

Кристина Орбакайте показала архивное фото с Владимиром Пресняковым

Сегодня свой юбилей празднует Владимир Пресняков, музыканту исполнилось 50 лет. Среди множества поздравлений в Instagram особенно выделился пост его бывшей жены Кристины Орбакайте. Певица не только показала пользователям их совместный снимок из молодости, но также публично поблагодарила экс-супруга за подаренного ей сына Никиту.

Также Орбакайте выразила благодарность Преснякову за их «детство», под которым имела ввиду 11 лет долгой дружбы. В комментариях фолловеры присоединились к поздравлениям, отметив, что публикация певицы получилась очень трогательной и искренней.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 16:25
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