Завершена реконструкция 2-гоблока Курьяновских очистных сооружений
Сергей Собянин - столичный мэр, рассказал, что реконструкция 2-го блока НКОС-2 (Ново-Курьяновских очистных сооружений) на юго-востоке российской столицы завершена.
Градоначальником отмечается, что это является одним из крупнейших, а также очень важных для москвичей экологическим проектом. Речь ведётся в отношении реконструкции Люберецких, Курьяновских очистных сооружений. Все отстойники, издававшие неприятный сильный запах, накрыли специальными конструкциями. Реконструкция Курьяновских очистных сооружений намного улучшила качество сбросов осуществляемых в Москва-реку.
Комплексную модернизацию КОС - Курьяновских очистных сооружений проводится больше 10 лет. В эксплуатацию за это время ввели ТЭС на биогаз, обеспечив в электроэнергии 50% потребностей КОС. Построили снегосплавный пункт, в эксплуатацию ввели блок ультрафиолетового эффективного обеззараживания сточных вод. В 2015 году ввели первый блок НКОС.
Градоначальником отмечается, что это является одним из крупнейших, а также очень важных для москвичей экологическим проектом. Речь ведётся в отношении реконструкции Люберецких, Курьяновских очистных сооружений. Все отстойники, издававшие неприятный сильный запах, накрыли специальными конструкциями. Реконструкция Курьяновских очистных сооружений намного улучшила качество сбросов осуществляемых в Москва-реку.
Комплексную модернизацию КОС - Курьяновских очистных сооружений проводится больше 10 лет. В эксплуатацию за это время ввели ТЭС на биогаз, обеспечив в электроэнергии 50% потребностей КОС. Построили снегосплавный пункт, в эксплуатацию ввели блок ультрафиолетового эффективного обеззараживания сточных вод. В 2015 году ввели первый блок НКОС.
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 04:00