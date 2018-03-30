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Завершена реконструкция 2-гоблока Курьяновских очистных сооружений

Сергей Собянин - столичный мэр, рассказал, что реконструкция 2-го блока НКОС-2 (Ново-Курьяновских очистных сооружений) на юго-востоке российской столицы завершена.

Завершена реконструкция 2-гоблока Курьяновских очистных сооружений

Градоначальником отмечается, что это является одним из крупнейших, а также очень важных для москвичей экологическим проектом. Речь ведётся в отношении реконструкции Люберецких, Курьяновских очистных сооружений. Все отстойники, издававшие неприятный сильный запах, накрыли специальными конструкциями. Реконструкция Курьяновских очистных сооружений намного улучшила качество сбросов осуществляемых в Москва-реку.

Комплексную модернизацию КОС - Курьяновских очистных сооружений проводится больше 10 лет. В эксплуатацию за это время ввели ТЭС на биогаз, обеспечив в электроэнергии 50% потребностей КОС. Построили снегосплавный пункт, в эксплуатацию ввели блок ультрафиолетового эффективного обеззараживания сточных вод. В 2015 году ввели первый блок НКОС.
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Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 04:00
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