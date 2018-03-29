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Экспертам удалось заставить молекулу водорода вращаться в одной плоскости

Американские физики заставили молекулу водорода вращаться в одной плоскости.

Экспертам удалось заставить молекулу водорода вращаться в одной плоскости


Недавно Американские эксперты в области физики провели исследование параметров квантовой динамики молекулы водорода. Молекула была зафиксирована внутри гидрохиноновой клатратной структуры. Стало известно, что анизотропный потенциал внутри молекулярной плоскости создает ограничение вращательных и поступательных движений со стороны молекулы. Благодаря данным результатам стало возможным тщательнее изучить процесс адсорбции водорода на плоскости. Кристаллы с пористой структурой, содержащие внутри объемные полосы имеют свойство образовывать клатраты соединения включения, внутрь поры молекулы-хозяина выстраивается и закрепляется молекула-гость.

Данная процедура способствует образованию более устойчивой структуры, в которой отсутствует химическая связь. Молекула гидрохинона является наиболее типичным соединением способная к образованию такого клатратного комплекса.
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Наука
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 20:20
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