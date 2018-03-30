В Нью-Йорке дебютировал кроссовер Acura RDX нового поколения
В Нью-Йорке презентовали кроссовер Acura RDX нового поколения. Автомобиль выполнен в стиле прототипа RDX Concept, который был представлен в январе этого года.
Кроссовер Acura RDX построен на новой платформе, благодаря которой пол перед задними сиденьями стал абсолютно ровным. Разработчики оснастили амортизаторами с изменяемой жёсткостью и новой задней пятирычажной подвеской.
В качестве силовой установки нового седана выступит турбодвигатель объёмом 2,0 литра мощностью 272 лошадиные силы. На пару с агрегатом работает 10-ступенчатый «автомат». В список оснащения базовой модификации Acura RDX входит адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, аудиосистема Acura ELS Studio 3D, мультимедийный комплекс и другие функции.
Основными конкурентами на рынке для Acura RDX станут Lexus NX и Infiniti QX50. Выпускать кроссовер планируют в американском штате Огайо.
Кроссовер Acura RDX построен на новой платформе, благодаря которой пол перед задними сиденьями стал абсолютно ровным. Разработчики оснастили амортизаторами с изменяемой жёсткостью и новой задней пятирычажной подвеской.
В качестве силовой установки нового седана выступит турбодвигатель объёмом 2,0 литра мощностью 272 лошадиные силы. На пару с агрегатом работает 10-ступенчатый «автомат». В список оснащения базовой модификации Acura RDX входит адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, аудиосистема Acura ELS Studio 3D, мультимедийный комплекс и другие функции.
Основными конкурентами на рынке для Acura RDX станут Lexus NX и Infiniti QX50. Выпускать кроссовер планируют в американском штате Огайо.
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Добавил: Алина Сегодня, 02:30