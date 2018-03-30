В Нью-Йорке дебютировал кроссовер Acura RDX нового поколения

Кроссовер Acura RDX построен на новой платформе, благодаря которой пол перед задними сиденьями стал абсолютно ровным. Разработчики оснастили амортизаторами с изменяемой жёсткостью и новой задней пятирычажной подвеской.В качестве силовой установки нового седана выступит турбодвигатель объёмом 2,0 литра мощностью 272 лошадиные силы. На пару с агрегатом работает 10-ступенчатый «автомат». В список оснащения базовой модификации Acura RDX входит адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, аудиосистема Acura ELS Studio 3D, мультимедийный комплекс и другие функции.Основными конкурентами на рынке для Acura RDX станут Lexus NX и Infiniti QX50. Выпускать кроссовер планируют в американском штате Огайо.