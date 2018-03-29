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Курс валют на 29.03.2018

В Пермском крае две семьи погибли из-за утечки газа

В городе Кизел Пермского края в течение нескольких дней две семьи погибли, отравившись угарным газом.
В Пермском крае две семьи погибли из-за утечки газа


Сначала в одной из многоэтажек города 26 марта погибла целая семья – пожилая супружеская чета и их сын-инвалид 50-ти лет. Спустя день трагедия случилась в семье этажом выше. Там отравились мать и ее 63-летний сын.

Как предполагает следствие, гибель людей мог вызвать угарный газ. Утечка его произошла из-за поломки вентиляции водонагревательных колонок, установленных в квартирах.

Правоохранители открыли два уголовных производства по факту оказания услуг ненадлежащего качества, угрожающим жизни потребителей и повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Сейчас оба дела объединили в одно.

Уже задержаны два работника «Жилстроя» - управляющей компании, которая обслуживает эту многоэтажку. Следствие полагает, что проверка вентиляционных ходов проводилась работниками этой компании просто формально и никаких мер по ремонту неисправностей не принималось. В результате – массовая гибель людей.

Точную причину смерти установит судмедэкспертиза, на которую направлены тела погибших.
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 20:10
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