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Лада Дэнс в Instagram призналась в своих чувствах к Андрею Малахову

Популярная ранее певица и актриса Лада Дэнс в Instagram призналась в своих чувствах к Андрею Малахову. Знаменитость откровенно рассказала, что восхищается этим человеком, а также его профессиональными качествами.

Лада Дэнс в Instagram призналась в своих чувствах к Андрею Малахову

Не так давно Лада Дэнс приняла участие в съёмках очередного выпуска новой передачи с Андреем Малаховым. Мероприятие настолько понравилось артистке, что в после его завершения она решила сделать общую с ведущим фотографию, а немногим позже и вовсе призналась пользователям Сети в своих чувствах к нему.

Как выяснилось, Лада Дэнс приходит в восторг и восхищается талантом Андрея Малахова, как ведущего. Также она отмечает, что у него есть особенная внутренняя энергия, которой он с лёгкостью делится с окружающими.

В комментариях к такому посту подписчики Лады Дэнс написали, что на фотографии она с Малаховым очень хорошо смотрятся, а также отметили, что из них получилась бы неплохая пара.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:59
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