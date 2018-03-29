Лада Дэнс в Instagram призналась в своих чувствах к Андрею Малахову

Не так давно Лада Дэнс приняла участие в съёмках очередного выпуска новой передачи с Андреем Малаховым. Мероприятие настолько понравилось артистке, что в после его завершения она решила сделать общую с ведущим фотографию, а немногим позже и вовсе призналась пользователям Сети в своих чувствах к нему.Как выяснилось, Лада Дэнс приходит в восторг и восхищается талантом Андрея Малахова, как ведущего. Также она отмечает, что у него есть особенная внутренняя энергия, которой он с лёгкостью делится с окружающими.В комментариях к такому посту подписчики Лады Дэнс написали, что на фотографии она с Малаховым очень хорошо смотрятся, а также отметили, что из них получилась бы неплохая пара.