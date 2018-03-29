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Фанаты обсуждают откровенную фотосессию Алеси Кафельниковой

Наследница известного теннисиста Евгения Кафельникова модель Алеся Кафельникова нередко балует своих поклонников пикантными фото в своем микроблоге. Недавно девушка обнародовала откровенные фотоснимки, на которых она позирует в пиджаке на обнаженное тело.

Фанаты обсуждают откровенную фотосессию Алеси Кафельниковой


Недавно в Сети появились кадры из откровенной фотосессии Алеси Кафельниковой. На одном из фотоснимков 19-летняя модель позирует в темном пиджаке и юбке, сидя на стуле и облокотившись на спинку стула. Ее шею украшает сетчатая манишка, а образ завершает аккуратно собранные волосы, убранные назад. Взгляд девушки строго-задумчивый, однако кое-что заставляет подписчиков забыть о ее строгом взоре.

Как оказалось, Алеся Кафельникова свой наряд одела на голое тело. Внимательный пользователь увидит даже очертание небольшой груди под распахнутым пиджаком, но без каких-либо деталей.

Поклонники 19-летней модели оценили пикантную фотосессию девушки. Многим из них, как они выразились, эта смелая фотосессия подняла настроение. Ее сравнили с царицей, пантерой, тигрицей, которая в любой момент готова совершить прыжок. Но некоторые пользователи отметили плохой маникюр для такой стильной штучки , поскольку срезан под корень. Также фолловеры посчитали, что бюст Кафельниковой слишком мал. Другие же поддержали модель, заявив оппонентам, что ее грудь натуральная и уже потому красивая.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:05
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