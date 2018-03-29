АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Иерусалима: Французский рыцарь Рено де Шатильон разрушил царство крестоносцев в Палестине из-за гордыни и жестокости
EUR 71.09 USD 57.76
Курс валют на 30.03.2018

В сеть выложили официальные фото гибридного седана Geely Emgrand GT

В сеть выложили официальные фотографии плагин-гибридного седана Geely Borui GE, выполненного на базе Geely GC9. Данная модель известна российским автолюбителям под названием Geely Emgrand GT.

В сеть выложили официальные фото гибридного седана Geely Emgrand GT


О технических характеристиках нового седана Geely Borui GE производители не спешат сообщать. Однако стало известно, что автомобиль получил плагин-гибридным силовым агрегатом, состоящего из бензинового двигателя ёмкостью 1,5 литра и электрического мотора.

Плаган-гибридный седан получил более агрессивную радиаторную решётку с хромированной отделкой, новые колёсные диски строгого дизайна и передние фары со стильной светодиодной подсветкой.

Эксперты полагают, что в Поднебесной «зелёную» модель Geely Borui GE начнут продавать в середине текущего года.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Вчера, 23:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пользователи возмущены тем, как Burger King
В сеть выложили официальные фото гибридного
Зубной датчик созданный учеными сможет
Верховный суд не вернул Марсову полю статус
Учёные: Аромат электронных сигарет токсичен для
Учёные назвали Келли Брук женщиной с самым
Юлия Началова откровенно рассказала о своем недуге
Honda построила полностью неуправляемый кабриолет
Яна Поплавская призналась, что сын стесняется ее
Палеонтологи открыли новый вид 10-метрового
В Нью-Йорке представили прототип электрического
Пилоты разных самолетов сообщили об НЛО,
Через 20 лет на Земле наступит голод из-за
Тим Кук уверен, что iPhone создается в США, а не
На тизерах появился бюджетный смартфон Elephone
Новые тарифы без голосовой связи и интернета
Алла Пугачева похудела до подросткового размера
Ученые: собаки способны распознавать эмоции
Химики разработали убивающий «супермикробов»
Тектоника плит Африки создает гигантские трещины,
Жительница Великобритании заставляет своих детей
Дана Борисова вымыла волосы «химическим
Актер Даниил Страхов свой брак скрывал 20 лет
Космический зонд InSight NASA запустит на Марс в
В Сети рассекретили экстерьер и интерьер минивэна
Актёр Максим Матвеев похвастался неприличным
Александр Балуев как Гарри Поттер провел детство
Екатерина Варнава после пожара в Кемерово
Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко
В Ленинградском зоопарке родился малыш в семье
Просмотреть все новости