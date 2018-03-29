В сеть выложили официальные фото гибридного седана Geely Emgrand GT
В сеть выложили официальные фотографии плагин-гибридного седана Geely Borui GE, выполненного на базе Geely GC9. Данная модель известна российским автолюбителям под названием Geely Emgrand GT.
О технических характеристиках нового седана Geely Borui GE производители не спешат сообщать. Однако стало известно, что автомобиль получил плагин-гибридным силовым агрегатом, состоящего из бензинового двигателя ёмкостью 1,5 литра и электрического мотора.
Плаган-гибридный седан получил более агрессивную радиаторную решётку с хромированной отделкой, новые колёсные диски строгого дизайна и передние фары со стильной светодиодной подсветкой.
Эксперты полагают, что в Поднебесной «зелёную» модель Geely Borui GE начнут продавать в середине текущего года.
О технических характеристиках нового седана Geely Borui GE производители не спешат сообщать. Однако стало известно, что автомобиль получил плагин-гибридным силовым агрегатом, состоящего из бензинового двигателя ёмкостью 1,5 литра и электрического мотора.
Плаган-гибридный седан получил более агрессивную радиаторную решётку с хромированной отделкой, новые колёсные диски строгого дизайна и передние фары со стильной светодиодной подсветкой.
Эксперты полагают, что в Поднебесной «зелёную» модель Geely Borui GE начнут продавать в середине текущего года.
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Добавил: Алина Вчера, 23:50