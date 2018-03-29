В сеть выложили официальные фото гибридного седана Geely Emgrand GT

О технических характеристиках нового седана Geely Borui GE производители не спешат сообщать. Однако стало известно, что автомобиль получил плагин-гибридным силовым агрегатом, состоящего из бензинового двигателя ёмкостью 1,5 литра и электрического мотора.Плаган-гибридный седан получил более агрессивную радиаторную решётку с хромированной отделкой, новые колёсные диски строгого дизайна и передние фары со стильной светодиодной подсветкой.Эксперты полагают, что в Поднебесной «зелёную» модель Geely Borui GE начнут продавать в середине текущего года.