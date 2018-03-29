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Верховный суд не вернул Марсову полю статус гайд-парка

Верховным судом было оставлено в силе решение санкт-петербургского городского суда, признавшего законным лишение находящегося в центре города Марсова поля, статуса «гайд-парка» после проводимых массовых акций сторонников А. Навального.

Верховный суд не вернул Марсову полю статус гайд-парка

Решение Георгия Полтавченко, являющегося губернатором Санкт-Петербуурга, исключить из списка «гайд-парков» Марсово поле, оспорили правозащитники Алена Фурсова, Дмитрий Остряков, Александр Передрук, Сергей Голубок. Согласно их заявлению Марсово поле представляет собой единственный «гайд-парк» в центре города, являвшийся самой востребованной площадкой для того, чтобы проводить митинги. Его ликвидация лишает жителей Санкт-Петербурга права на свободу собраний.

«Гайд-парки» это места, где можно без согласования с властями проводить митинги. На Марсовом поле с 2015 года по 2017 год провели сто четыре митинга. Это больше, чем на всех прочих взятых вместе «гайд-парках».
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Добавил: tantan61 Вчера, 23:30
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