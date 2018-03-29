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Курс валют на 29.03.2018

Мэй и Меркель договорились «противостоять» РФ

Ангела Меркель и Тереза Мэй, являющиеся главами правительств Германии и Великобритании, договорились в рамках телефонного разговора про необходимость в дальнейшем совместного противостояния «российской агрессии».

Мэй и Меркель договорились «противостоять» РФ

Меркель и Мэй решили, что они продолжат политику совместных ответов непосредственно на «возросшую агрессию РФ». Представителями пресс-службы Мэй сообщается, что премьер-министр разговор начала с того, что поблагодарила канцлера за солидарность, а также решительную поддержку непосредственно после нападения в Солсбери. Политики согласились с тем, что нужно продолжать совместную деятельность, направленную на противостояние усилившейся агрессии Российской Федерации.

Также стороны обсудили временно отложенный ввод пошлин на импорт алюминия и стали со стороны Соединённых Штатов. Также они обменялись мнениями касательно иранской ядерной сделки, отметили ее важность, договорились продолжать контакты.
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Политика / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:25
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