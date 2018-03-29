Мэй и Меркель договорились «противостоять» РФ

Меркель и Мэй решили, что они продолжат политику совместных ответов непосредственно на «возросшую агрессию РФ». Представителями пресс-службы Мэй сообщается, что премьер-министр разговор начала с того, что поблагодарила канцлера за солидарность, а также решительную поддержку непосредственно после нападения в Солсбери. Политики согласились с тем, что нужно продолжать совместную деятельность, направленную на противостояние усилившейся агрессии Российской Федерации.Также стороны обсудили временно отложенный ввод пошлин на импорт алюминия и стали со стороны Соединённых Штатов. Также они обменялись мнениями касательно иранской ядерной сделки, отметили ее важность, договорились продолжать контакты.