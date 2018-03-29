АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Иерусалима: Французский рыцарь Рено де Шатильон разрушил царство крестоносцев в Палестине из-за гордыни и жестокости
EUR 71.33 USD 57.56
Курс валют на 29.03.2018

В Кемеровской области загорелся автобус с детьми

Автобус, направлявшийся в Новосибирск с детской командой по волейболу, загорелся. Никто не пострадал.
В Кемеровской области загорелся автобус с детьми


В Топкинском районе Кемеровской области примерно в 2 часа дня в дороге загорелся автобус – возгорание возникло в моторном отсеке. При этом в салоне автобуса находились дети – 11 человек волейбольной команды из Ханты-Мансийска в сопровождении двух взрослых. Все пассажиры вовремя успели выбраться из транспортного средства, так что пострадавших не оказалось.

За людьми, оказавшимися без транспорта, выслали другой автобус.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 18:07
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фанаты обсуждают откровенную фотосессию Алеси
Старческое слабоумие учёные будут искать у молодых
Исследователи выявили в Арктике новые
Лиза Триандафилиди пожаловалась на проблемы и на
Учёные: Потребление антибиотиков вырастет к 2030
«Кто был в жюри? Глухие?»: Бузова стала лучшей
Кристина Лясковец показала backstage эротической
Врачи: Отношение к себе может повлиять на
Мэй и Меркель договорились «противостоять» РФ
Виктория Боня продолжает ругаться с подписчиками
Ольгу Бузову высмеяли за отсутствие слов в голове
Kia Optima 2019 года получила современные функции
В Кемеровской области загорелся автобус с детьми
Мощная песчаная буря обрушилась на Египет
Кристина Кузьмина рассказала о борьбе с раком
В Instagram прозвали собаку Варнавы новым
Ученые: Вода на Земле присутствовала до удара,
Учёные выяснили, что ботокс негативно сказывается
Газпромбанк поможет Кенесу Ракишева завершить
Хейтеры раскритиковали Анну Хилькевич из-за
Роскачество: Идеального стирального порошка для
Томский студент разработал бесшумный будильник
Ходченкова показала в Сети снимок сборной России
Саймон Марданшин всеми силами пытается забыться и
Кристина Орбакайте показала архивное фото с
Учёные: Как часто нужно заниматься спортом, чтобы
Анастасия Волочкова рассказала о первом свидании
Лада Дэнс в Instagram призналась в своих чувствах
Учёные: Люди не хотят знать о производстве
Потерявший всю семью в "Зимней вишне" рассказал,
Просмотреть все новости