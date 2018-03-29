В Кемеровской области загорелся автобус с детьми

В Топкинском районе Кемеровской области примерно в 2 часа дня в дороге загорелся автобус – возгорание возникло в моторном отсеке. При этом в салоне автобуса находились дети – 11 человек волейбольной команды из Ханты-Мансийска в сопровождении двух взрослых. Все пассажиры вовремя успели выбраться из транспортного средства, так что пострадавших не оказалось.За людьми, оказавшимися без транспорта, выслали другой автобус.