В Кемеровской области загорелся автобус с детьми
Автобус, направлявшийся в Новосибирск с детской командой по волейболу, загорелся. Никто не пострадал.
В Топкинском районе Кемеровской области примерно в 2 часа дня в дороге загорелся автобус – возгорание возникло в моторном отсеке. При этом в салоне автобуса находились дети – 11 человек волейбольной команды из Ханты-Мансийска в сопровождении двух взрослых. Все пассажиры вовремя успели выбраться из транспортного средства, так что пострадавших не оказалось.
За людьми, оказавшимися без транспорта, выслали другой автобус.
В Топкинском районе Кемеровской области примерно в 2 часа дня в дороге загорелся автобус – возгорание возникло в моторном отсеке. При этом в салоне автобуса находились дети – 11 человек волейбольной команды из Ханты-Мансийска в сопровождении двух взрослых. Все пассажиры вовремя успели выбраться из транспортного средства, так что пострадавших не оказалось.
За людьми, оказавшимися без транспорта, выслали другой автобус.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 18:07