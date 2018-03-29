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Юлия Началова откровенно рассказала о своем недуге

В эфире передачи «Жить здорово!» известная российская певица Юлия Началова откровенно рассказала о своем недуге. Некоторое время назад стало известно, что у артистки подагра. В студии исполнительница песен появилась при одном условии: она не покажет обезображенные болезнью руки на камеру.

Юлия Началова откровенно рассказала о своем недуге


Гостьей свежего эфира популярной передачи «Жить здорово!» с Еленой Малышевой стала певица Юлия Началова. Часть программы посвятили такому заболеванию, как подагра. Началова призналась, что о своей болезни узнала около восьми лет назад. При этом артистка не стала принимать каких-либо мер в отношении лечения подагры. Однако в скором времени недуг напомнил о себе. Юлия проходила лечение за рубежом и не в одной клинике, но до конца излечить заболевание ей так и не удастся. Певица признается, что боль иногда может быть невыносимой, но как с ней справиться она уже знает.

Стоит отметить, что певица Юлия Началова согласилась стать гостем эфира передачи лишь с одним условием: снимать перчатки и выставлять руки на всеобщее обозрение она не будет.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 23:00
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