Юлия Началова откровенно рассказала о своем недуге

Гостьей свежего эфира популярной передачи «Жить здорово!» с Еленой Малышевой стала певица Юлия Началова. Часть программы посвятили такому заболеванию, как подагра. Началова призналась, что о своей болезни узнала около восьми лет назад. При этом артистка не стала принимать каких-либо мер в отношении лечения подагры. Однако в скором времени недуг напомнил о себе. Юлия проходила лечение за рубежом и не в одной клинике, но до конца излечить заболевание ей так и не удастся. Певица признается, что боль иногда может быть невыносимой, но как с ней справиться она уже знает.Стоит отметить, что певица Юлия Началова согласилась стать гостем эфира передачи лишь с одним условием: снимать перчатки и выставлять руки на всеобщее обозрение она не будет.