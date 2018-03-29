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Яна Поплавская призналась, что сын стесняется ее возраста

Яна Поплавская рассказала о своем сыне, который стесняется ее возраста.

Яна Поплавская призналась, что сын стесняется ее возраста


Известная актриса России Яна Поплавская сделала признание о том, что ее младший сын стесняется возраста мамы. По словам Поплавской: Никита говорил, что хотел бы себе «маму-девочку» и добавила, что однажды он попросил ее не стареть. Сама актриса гордится, что стала матерью в молодом возрасте и сумела поставить на ноги двух сыновей. На данный момент старшему Климу 32 года, а Никите 21.

Ранее актриса завила, что родила первого ребенка еще в 17 лет.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 22:45
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