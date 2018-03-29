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В Нью-Йорке представили прототип электрического купе Genesis Essentia

Представители корейской компании Genesis представили в Нью-Йорке концептуальную модель электрического купе Genesis Esentia с множеством инновационных функций. Серийная версия нового электрокара выйдет в 2022 году.

В Нью-Йорке представили прототип электрического купе Genesis Essentia


Новый Genesis Esentia получит обтекаемый кузов, выполненный в соответствии с требованиями к спорткарам класса Gran Turismo. Концепт представлен с полностью светодиодной оптикой, массивным капотом, под капотом находится багажный отсек и со стильными дверями, выполненными в стиле «крылья бабочки».

Отмечается, что новый Genesis Esentia является первым автомобилем в истории бренда, который разработан на основе карбонового кузова-монокока. Аналогичная конструкция характерна для суперкаров McLaren. К тому же в модельном ряду бренда Genesis это первый электрокар.
Детали о техническом оснащении Genesis Esentia разработчики не разглашали, при этом сообщили, что до контрольной сотни электрокар разгоняется за 3 секунды.
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Добавил: Алина Сегодня, 22:30
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