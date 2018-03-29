В Нью-Йорке представили прототип электрического купе Genesis Essentia

Новый Genesis Esentia получит обтекаемый кузов, выполненный в соответствии с требованиями к спорткарам класса Gran Turismo. Концепт представлен с полностью светодиодной оптикой, массивным капотом, под капотом находится багажный отсек и со стильными дверями, выполненными в стиле «крылья бабочки».Отмечается, что новый Genesis Esentia является первым автомобилем в истории бренда, который разработан на основе карбонового кузова-монокока. Аналогичная конструкция характерна для суперкаров McLaren. К тому же в модельном ряду бренда Genesis это первый электрокар.Детали о техническом оснащении Genesis Esentia разработчики не разглашали, при этом сообщили, что до контрольной сотни электрокар разгоняется за 3 секунды.