На тизерах появился бюджетный смартфон Elephone A4 с вырезом на экране

Как стало известно, новый смартфон порадует своих покупателей красотой, а также ценой. Elephone A4 наделили 5,85-дюймовым экраном. «Сердцем» устройства является процессор MTK6739. Эффективный чипсет осуществляет работу на пару с оперативной памятью на 3 гигабайта и ПЗУ на 16 гигабайт. Разработчики оснастили новое устройство стеклянным корпусом либо металлическими рамками. В смартфоне присутствует также боковой сканер отпечатков пальцев.Смартфон на задней панели имеет вертикальную основную камеру, которая получила один датчик. В свою очередь на современный рынок гаджетов выйдет именно бюджетная версия устройства. В рамках официального сайта производителя на сегодняшний день представлены пока только более мощные безрамочные вариации смартфона.