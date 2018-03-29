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На тизерах появился бюджетный смартфон Elephone A4 с вырезом на экране

В интернете обнародовали фото бюджетного смартфона Elephone A4. Создателями отмечается, что у нового девайса имеет место вырез на экране, также как у версии iPhone X.

На тизерах появился бюджетный смартфон Elephone A4 с вырезом на экране

Как стало известно, новый смартфон порадует своих покупателей красотой, а также ценой. Elephone A4 наделили 5,85-дюймовым экраном. «Сердцем» устройства является процессор MTK6739. Эффективный чипсет осуществляет работу на пару с оперативной памятью на 3 гигабайта и ПЗУ на 16 гигабайт. Разработчики оснастили новое устройство стеклянным корпусом либо металлическими рамками. В смартфоне присутствует также боковой сканер отпечатков пальцев.

Смартфон на задней панели имеет вертикальную основную камеру, которая получила один датчик. В свою очередь на современный рынок гаджетов выйдет именно бюджетная версия устройства. В рамках официального сайта производителя на сегодняшний день представлены пока только более мощные безрамочные вариации смартфона.
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:15
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