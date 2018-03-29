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Ученые: собаки способны распознавать эмоции счастья на лице

Ученые подтвердили, что мозг собаки способен распознать эмоции по выражению лица.

Ученые: собаки способны распознавать эмоции счастья на лице


Недавно Мексиканские ученые подтвердили тот факт, что собаки способны различать эмоции по выражению лица. На животных был поставлен эксперимент, в котором приняли участие 8 собак. Суть эксперимента заключалась в том, что к каждому животному было подключено сканирующее устройство, с помощью которого происходила магнитно-резонансная томография их мозга. Тем временем животные просто лежали и смотрели на фотографии эмоций человека. По итогам исследования было выявлено, что собачий мозг реагировал на каждую эмоцию, но в особенности на радость.

Данную реакцию научилась распознавать система искусственного разума.
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Наука
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 22:00
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