Ученые: собаки способны распознавать эмоции счастья на лице
Ученые подтвердили, что мозг собаки способен распознать эмоции по выражению лица.
Недавно Мексиканские ученые подтвердили тот факт, что собаки способны различать эмоции по выражению лица. На животных был поставлен эксперимент, в котором приняли участие 8 собак. Суть эксперимента заключалась в том, что к каждому животному было подключено сканирующее устройство, с помощью которого происходила магнитно-резонансная томография их мозга. Тем временем животные просто лежали и смотрели на фотографии эмоций человека. По итогам исследования было выявлено, что собачий мозг реагировал на каждую эмоцию, но в особенности на радость.
Данную реакцию научилась распознавать система искусственного разума.
Недавно Мексиканские ученые подтвердили тот факт, что собаки способны различать эмоции по выражению лица. На животных был поставлен эксперимент, в котором приняли участие 8 собак. Суть эксперимента заключалась в том, что к каждому животному было подключено сканирующее устройство, с помощью которого происходила магнитно-резонансная томография их мозга. Тем временем животные просто лежали и смотрели на фотографии эмоций человека. По итогам исследования было выявлено, что собачий мозг реагировал на каждую эмоцию, но в особенности на радость.
Данную реакцию научилась распознавать система искусственного разума.
Наука
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 22:00