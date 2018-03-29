Рассел Кроу на новых снимках шокировал публику располневшим телом

Рассел Кроу стал особенно популярным после своей успешной роли в фильме «Гладиатор», а также проявил себя не только в качестве актёра, но и режиссёра. Недавно Сеть просто потрясли последние фотографии знаменитости, на которых видно, что любимец публики значительно набрал в весе, что также делает его на вид гораздо старше своих лет.В интернете уже стали появляться самые разные версии, одна из которых гласит о том, что, скорее всего, Рассел Кроу готовится к очередным съёмкам, а лишние килограммы могли понадобиться ему для своей роли, как уже было ранее, когда он располнел до 120 кг перед работой в фильме «Славные парни».Более пессимистично настроенные фолловеры уверены в том, что голливудский актёр просто запустил себя.