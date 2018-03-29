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Супруга Дмитрия Тарасова больше не скрывает беременность

Сегодня, 29 марта, супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия празднует свой день рождения и в ее соцсетях появилось множество поздравительных комментариев.

Однако помимо 24-летия, модель поздравляют с будущим материнством, так как пара перестала скрывать «интересное положение» Анастасии и опубликовала два снимка, где трудно не заметить округлившийся живот Костенко.

Супруга Дмитрия Тарасова больше не скрывает беременность

Одно из поздравлений «пришло» от любящего супруга. В нем Дмитрий Тарасов благодарит свою жену за все, что она делает для него.

Супруга Дмитрия Тарасова больше не скрывает беременность

Поклонник пары были тронуты нежностью, которой пропитана атмосфера на снимке и фолловеры отметили, что Анастасия станет отличной матерью.

Супруга Дмитрия Тарасова больше не скрывает беременность

Именинница тоже опубликовала откровенное фото и призналась мужу в любви. Костенко позирует в коротком топе, а ее супруг нежно придерживает «драгоценный» живот.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:25
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