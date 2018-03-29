Супруга Дмитрия Тарасова больше не скрывает беременность

Однако помимо 24-летия, модель поздравляют с будущим материнством, так как пара перестала скрывать «интересное положение» Анастасии и опубликовала два снимка, где трудно не заметить округлившийся живот Костенко.Одно из поздравлений «пришло» от любящего супруга. В нем Дмитрий Тарасов благодарит свою жену за все, что она делает для него.Поклонник пары были тронуты нежностью, которой пропитана атмосфера на снимке и фолловеры отметили, что Анастасия станет отличной матерью.Именинница тоже опубликовала откровенное фото и призналась мужу в любви. Костенко позирует в коротком топе, а ее супруг нежно придерживает «драгоценный» живот.