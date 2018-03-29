Жительница Великобритании заставляет своих детей пить смузи из плаценты
Жительница Великобритании заставляет своих наследников пить смузи из плаценты. Женщина считает, что такой коктейль – залог здоровья и долголетия в ее семье.
33-летняя жительница Великобритании Джей Вудолл придерживается правильного питания, а также правил здорового образа жизни. Женщина старается привить те же привычки своим маленьким детям. Сейчас британка является матерью четырех детей, двух дочерей и двух сыновей.
После рождения третьего наследника Вудолл решила провести эксперимент. Мать четверых детей подробно изучила все достоинства плаценты. Для того, чтобы получить ценный состав эмбрионального органа, британка сделала из него смузи и решила угостить им членов своей семьи. Ее супруг Джей также не отказался попробовать из интереса необычный напиток.
Основной ингредиент дополняют вспомогательные: кокосовое молоко и ягоды. Трехлетний сын Джей полюбил напиток из плаценты, говоря своей маме, что вкус у него очень приятный.
Жительница Британии поясняет, что противоестественного в употреблении смузи из плаценты ничего нет. Она привела в пример многочисленных млекопитающих, поедающих свою плаценту.
33-летняя жительница Великобритании Джей Вудолл придерживается правильного питания, а также правил здорового образа жизни. Женщина старается привить те же привычки своим маленьким детям. Сейчас британка является матерью четырех детей, двух дочерей и двух сыновей.
После рождения третьего наследника Вудолл решила провести эксперимент. Мать четверых детей подробно изучила все достоинства плаценты. Для того, чтобы получить ценный состав эмбрионального органа, британка сделала из него смузи и решила угостить им членов своей семьи. Ее супруг Джей также не отказался попробовать из интереса необычный напиток.
Основной ингредиент дополняют вспомогательные: кокосовое молоко и ягоды. Трехлетний сын Джей полюбил напиток из плаценты, говоря своей маме, что вкус у него очень приятный.
Жительница Британии поясняет, что противоестественного в употреблении смузи из плаценты ничего нет. Она привела в пример многочисленных млекопитающих, поедающих свою плаценту.