Жительница Великобритании заставляет своих детей пить смузи из плаценты

33-летняя жительница Великобритании Джей Вудолл придерживается правильного питания, а также правил здорового образа жизни. Женщина старается привить те же привычки своим маленьким детям. Сейчас британка является матерью четырех детей, двух дочерей и двух сыновей.После рождения третьего наследника Вудолл решила провести эксперимент. Мать четверых детей подробно изучила все достоинства плаценты. Для того, чтобы получить ценный состав эмбрионального органа, британка сделала из него смузи и решила угостить им членов своей семьи. Ее супруг Джей также не отказался попробовать из интереса необычный напиток.Основной ингредиент дополняют вспомогательные: кокосовое молоко и ягоды. Трехлетний сын Джей полюбил напиток из плаценты, говоря своей маме, что вкус у него очень приятный.Жительница Британии поясняет, что противоестественного в употреблении смузи из плаценты ничего нет. Она привела в пример многочисленных млекопитающих, поедающих свою плаценту.