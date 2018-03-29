АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Иерусалима: Французский рыцарь Рено де Шатильон разрушил царство крестоносцев в Палестине из-за гордыни и жестокости
EUR 71.33 USD 57.56
Курс валют на 29.03.2018

В Сети ходят слухи о возможной беременности Сати Казановой

В Сети ходит много слухов о возможной беременности Сати Казановой. Поклонники продолжают подозревать у певицы «интересное положение», несмотря на уже сделанное той опровержение.

В Сети ходят слухи о возможной беременности Сати Казановой

Сати Казанова с момента свадьбы, состоявшейся полгода назд, не скрывала от публики общее с мужем желание иметь детей, но сейчас всячески отрицает разговоры о возможной беременности. Не так давно певица появилась на одном из концертов в просторном платье, которое всё же подчеркнуло её уже не такой плоский живот. Зрители сразу решили, что артистка беременна, но та поспешила заявить, что ребёнок у неё пока только в мыслях на будущее.

Фанаты Сати Казановой считают, что у знаменитости нет повода вводить публику в заблуждение, но всё же твёрдо убеждены в её беременности, о который также свидетельствует и округлившийся живот.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:17
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Люди не хотят знать о производстве
Потерявший всю семью в "Зимней вишне" рассказал,
Наталья Рудова не впечатлила фанатов снимком без
Нюша рассказала СМИ о беременности
Армен Гаспарян поддержал дело против пранкера,
Учёные рассказали, как появляется страх и
Рассел Кроу на новых снимках шокировал публику
Брат Энрике Иглесиаса встречается с русской
Супруга Дмитрия Тарасова больше не скрывает
Учёные: Ультрафиолетовые лампы могут привести к
В Сети ходят слухи о возможной беременности Сати
Теневая экономика России оценила преимущества
Виктория Боня подверглась критике в Сети из-за
Учёные: Одиночество может привести к
Российские нефтяники и газовики пробурят сотню
Анфиса Чехова растрогала подписчиков поэтическим
Кристина Орбакайте нежно поздравила Владимира
Учёные выяснили, как облегчить роды
Учёные: Средство от облысения способно
Игорь Николаев показал сделанное в 80-х фото с
В Саудовской Аравии возведут самую большую
Российской академией наук найдены коррупционные
Елена Воробей удивила публику неожиданной сменой
Роспотребнадзор предупреждает об опасности при
Антона Шоки подозревают в мошенничестве
Пользователи подозревают наличие еще одного сына
В Lockheed Martin представили концепт
Volkswagen представил в Нью-Йорке новый
США уменьшит объемы взносов в миротворческие
В Сети восхищаются пронзительным взглядом
Просмотреть все новости