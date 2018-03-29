В Сети ходят слухи о возможной беременности Сати Казановой

Сати Казанова с момента свадьбы, состоявшейся полгода назд, не скрывала от публики общее с мужем желание иметь детей, но сейчас всячески отрицает разговоры о возможной беременности. Не так давно певица появилась на одном из концертов в просторном платье, которое всё же подчеркнуло её уже не такой плоский живот. Зрители сразу решили, что артистка беременна, но та поспешила заявить, что ребёнок у неё пока только в мыслях на будущее.Фанаты Сати Казановой считают, что у знаменитости нет повода вводить публику в заблуждение, но всё же твёрдо убеждены в её беременности, о который также свидетельствует и округлившийся живот.