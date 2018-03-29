АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Иерусалима: Французский рыцарь Рено де Шатильон разрушил царство крестоносцев в Палестине из-за гордыни и жестокости
EUR 71.33 USD 57.56
Курс валют на 29.03.2018

Актер Даниил Страхов свой брак скрывал 20 лет

Герой сериалов «Всегда говори всегда», «Дети Арбата» и «Исаев» актер Даниил Страхов по некой причине свой брак скрывал 20 лет. Об этом рассказали представители СМИ. Как стало известно, Страхов со своей избранницей поженились только 16 лет назад, однако близкие отношения у них завязались еще когда они были студентами.

Актер Даниил Страхов свой брак скрывал 20 лет


Известный актер Даниил Страхов познакомился со своей будущей супругой Марией во процессе учебы в театральном училище. Артист первым сделал шаг навстречу понравившейся девушке, но она всячески отвергала его, предпочитая другого молодого человека.

Тогда Страхов начал встречаться с другой девушкой. И лишь благодаря воле случая их судьбы переплелись. По окончанию учебы Даниил и Мария вместе попали в один и тот же театр. Здесь она его оценила совсем по-новому.

Влюбленные стали встречаться, а после поселились в коммунальной квартире. Здесь у них начались серьезные финансовые затруднения. После четырех лет совместного проживания пара расписалась без пышных празднеств. Не было белого платья, лимузинов и множества родственников. Даниил и Мария пришли на роспись в чем были, в кроссовках и джинсах.

Пара признается, что годы, проведенные вместе, являются самыми счастливыми. Их интервью редки, однако удалось узнать, что у них нет детей, но супруги ценят то, что есть работа, а также домашний уют.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: собаки способны распознавать эмоции
Химики разработали убивающий «супермикробов»
Тектоника плит Африки создает гигантские трещины,
Жительница Великобритании заставляет своих детей
Дана Борисова вымыла волосы «химическим
Актер Даниил Страхов свой брак скрывал 20 лет
Космический зонд InSight NASA запустит на Марс в
В Сети рассекретили экстерьер и интерьер минивэна
Актёр Максим Матвеев похвастался неприличным
Александр Балуев как Гарри Поттер провел детство
Екатерина Варнава после пожара в Кемерово
Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко
В Ленинградском зоопарке родился малыш в семье
У Леонардо Ди Каприо серьезные отношения с
В интернете появилась обложка с Ольгой Бузовой
Экспертам удалось заставить молекулу водорода
Учёные: Почему так раздражает чавканье и другие
В Пермском крае две семьи погибли из-за утечки
Специалисты: Конфликты родителей наносят
Николай Должанский назвал Ольгу Рапунцель одной
Стала известна стоимость кроссовера Skoda Kodiaq
Пользователи Сети заговорили о трещине в
Учёные: Питание влияет на настроение человека
Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужжа отметила день
Учёные: Резиновые игрушки для ванных являются
Сценарий "Дома-2" случайно попал в Stories Ольги
«Росгеология» освоит больше бюджетных денег -
Филипп Киркоров свой дом превратил в Диснейленд
Фанаты обсуждают откровенную фотосессию Алеси
Старческое слабоумие учёные будут искать у молодых
Просмотреть все новости