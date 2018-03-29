Актер Даниил Страхов свой брак скрывал 20 лет

Известный актер Даниил Страхов познакомился со своей будущей супругой Марией во процессе учебы в театральном училище. Артист первым сделал шаг навстречу понравившейся девушке, но она всячески отвергала его, предпочитая другого молодого человека.Тогда Страхов начал встречаться с другой девушкой. И лишь благодаря воле случая их судьбы переплелись. По окончанию учебы Даниил и Мария вместе попали в один и тот же театр. Здесь она его оценила совсем по-новому.Влюбленные стали встречаться, а после поселились в коммунальной квартире. Здесь у них начались серьезные финансовые затруднения. После четырех лет совместного проживания пара расписалась без пышных празднеств. Не было белого платья, лимузинов и множества родственников. Даниил и Мария пришли на роспись в чем были, в кроссовках и джинсах.Пара признается, что годы, проведенные вместе, являются самыми счастливыми. Их интервью редки, однако удалось узнать, что у них нет детей, но супруги ценят то, что есть работа, а также домашний уют.