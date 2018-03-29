Актер Даниил Страхов свой брак скрывал 20 лет
Герой сериалов «Всегда говори всегда», «Дети Арбата» и «Исаев» актер Даниил Страхов по некой причине свой брак скрывал 20 лет. Об этом рассказали представители СМИ. Как стало известно, Страхов со своей избранницей поженились только 16 лет назад, однако близкие отношения у них завязались еще когда они были студентами.
Известный актер Даниил Страхов познакомился со своей будущей супругой Марией во процессе учебы в театральном училище. Артист первым сделал шаг навстречу понравившейся девушке, но она всячески отвергала его, предпочитая другого молодого человека.
Тогда Страхов начал встречаться с другой девушкой. И лишь благодаря воле случая их судьбы переплелись. По окончанию учебы Даниил и Мария вместе попали в один и тот же театр. Здесь она его оценила совсем по-новому.
Влюбленные стали встречаться, а после поселились в коммунальной квартире. Здесь у них начались серьезные финансовые затруднения. После четырех лет совместного проживания пара расписалась без пышных празднеств. Не было белого платья, лимузинов и множества родственников. Даниил и Мария пришли на роспись в чем были, в кроссовках и джинсах.
Пара признается, что годы, проведенные вместе, являются самыми счастливыми. Их интервью редки, однако удалось узнать, что у них нет детей, но супруги ценят то, что есть работа, а также домашний уют.
Известный актер Даниил Страхов познакомился со своей будущей супругой Марией во процессе учебы в театральном училище. Артист первым сделал шаг навстречу понравившейся девушке, но она всячески отвергала его, предпочитая другого молодого человека.
Тогда Страхов начал встречаться с другой девушкой. И лишь благодаря воле случая их судьбы переплелись. По окончанию учебы Даниил и Мария вместе попали в один и тот же театр. Здесь она его оценила совсем по-новому.
Влюбленные стали встречаться, а после поселились в коммунальной квартире. Здесь у них начались серьезные финансовые затруднения. После четырех лет совместного проживания пара расписалась без пышных празднеств. Не было белого платья, лимузинов и множества родственников. Даниил и Мария пришли на роспись в чем были, в кроссовках и джинсах.
Пара признается, что годы, проведенные вместе, являются самыми счастливыми. Их интервью редки, однако удалось узнать, что у них нет детей, но супруги ценят то, что есть работа, а также домашний уют.