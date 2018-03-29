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Виктория Боня подверглась критике в Сети из-за неуместного снимка

Известная большинству зрителей по телестройке «Дом-2» Виктория Боня подверглась критике в Сети из-за своего неуместного снимка. Фолловеры считают, что у знаменитости совсем нет чувства такта и совести.

Виктория Боня подверглась критике в Сети из-за неуместного снимка

Виктория Боня постоянно публикует на странице своего Instagram-профиля новые фотографии, на которых иногда проскакивают и шикарные букеты, полученные в подарок. Так, несколько дней назад знаменитость показала поклонникам огромную охапку из трёх видов роз, рядом с которой та не могла не сфотографироваться.

Следующей публикацией оказался призыв о помощи пострадавшим в трагедии в Кемерово. Виктория Боня указала реквизиты для перевода средств на карточки людей, нуждающихся в помощи. Фолловерам не понравилось то, что в такой непростой для страны момент экс-участница «Дома-2» хвастается перед публикой своими шикарными букетами.

В комментариях Викторию Боню жёстко раскритиковали, назвав её снимок неуместным, а саму ведущую обвинили в отсутствии человеческого такта и совести. Молчать на подобные грубости в свой адрес звезда не стала. Она считает, что оскорбившие её люди, к сожалению, и представляют собой лицо страны, а потому пристыдила их за подобное поведение.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 13:55
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