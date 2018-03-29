В Сети рассекретили экстерьер и интерьер минивэна Kia Sedona 2019 года выпуска

Судя по фотографиям, внешний дизайн автомобиля Kia Sedona соответствует новому стилю бренда, который разработчики применяли на рестайлинговой версии Forte Сompact. Передняя часть минивэна получила незначительные изменения с более резкими разрезами и ярко выраженным капотом, а в задней части появились переработанные бамперы и элементы хромированной отделки. К тому же минивэну полностью обновили оптику.В подкапотном пространстве Kia Sedona установлен двигатель V6 ёмкостью 2,7 и 3,3 литра. В качестве трансмиссии выступает 10-ступенчатая коробка передач. Интерьер автомобиля стал более удобным и технически оснащённым.