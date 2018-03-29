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Актёр Максим Матвеев похвастался неприличным рисунком сына

Актёр Максим Матвеев опубликовал на своей странице в Instagram рисунок своего пятилетнего сына. Многие пользователи сочли картину маленького Андрея неприличной.

Актёр Максим Матвеев похвастался неприличным рисунком сына


Пятилетний сын Максима Матвеева и Елизаветы Боярской порадовал своего папу рисунком. На бумаге мальчик изобразил своё видение папы. Как только актёр опубликовал подарок сына в Instagram, хейтеры обрушили на него лавину критики. Некоторые пользователи сочли картину ребёнка неприличной.

Сын Максима Матвеева нарисовал своего папу, чтобы ни у кого не возникло сомнения, кто изображён на рисунке, ребёнок подписал его большими буквами "ПАПА". Большинство поклонников актёра умилились наивным рисунком мальчика, который нарисовал своего папу с большими бицепсами и сведёнными бровями. Однако некоторые узрели на картине непонятные детали, вследствие чего решили, что мужчина изображён голым.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 21:00
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