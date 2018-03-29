Актёр Максим Матвеев похвастался неприличным рисунком сына

Пятилетний сын Максима Матвеева и Елизаветы Боярской порадовал своего папу рисунком. На бумаге мальчик изобразил своё видение папы. Как только актёр опубликовал подарок сына в Instagram, хейтеры обрушили на него лавину критики. Некоторые пользователи сочли картину ребёнка неприличной.Сын Максима Матвеева нарисовал своего папу, чтобы ни у кого не возникло сомнения, кто изображён на рисунке, ребёнок подписал его большими буквами "ПАПА". Большинство поклонников актёра умилились наивным рисунком мальчика, который нарисовал своего папу с большими бицепсами и сведёнными бровями. Однако некоторые узрели на картине непонятные детали, вследствие чего решили, что мужчина изображён голым.