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Анфиса Чехова растрогала подписчиков поэтическим постом в Instagram

Известная ведущая и актриса Анфиса Чехова растрогала своих подписчиков трогательным поэтическим постом в Instagram. В Комментариях к публикации фолловеры разделили со своим кумиром внезапно нахлынувшее чувство тоски, согласившись с тем, что в жизни каждого наступает момент неопределённости.

Анфиса Чехова растрогала подписчиков поэтическим постом в Instagram

Анфиса Чехова довольно часто делится с поклонниками в Сети своими размышлениями на самые разные темы, да и о жизни в целом. На этот раз знаменитость растрогала фолловеров поэтическими строками, которые опубликовала в подписи к новому снимку. В них говорилось о невыносимой тоске, которая иногда появляется без особых на то причин.

Комментарии от поклонников не заставили себя долго ждать. Кто-то в очередной раз восхитился силой духа и невероятной красотой Чеховой, другие же признались, что трогательные строки иногда могут описать и их состояние тоже.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 13:32
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