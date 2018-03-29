Анфиса Чехова растрогала подписчиков поэтическим постом в Instagram

Анфиса Чехова довольно часто делится с поклонниками в Сети своими размышлениями на самые разные темы, да и о жизни в целом. На этот раз знаменитость растрогала фолловеров поэтическими строками, которые опубликовала в подписи к новому снимку. В них говорилось о невыносимой тоске, которая иногда появляется без особых на то причин.Комментарии от поклонников не заставили себя долго ждать. Кто-то в очередной раз восхитился силой духа и невероятной красотой Чеховой, другие же признались, что трогательные строки иногда могут описать и их состояние тоже.