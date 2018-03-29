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Екатерина Варнава после пожара в Кемерово рассказала о своей личной трагедии

Трагедия, произошедшая в Кемерово, заставила Екатерину Варнаву вспомнить свои личные потери. Знаменитость опубликовала на своей странице пост поддержки членам семей, потерявших в пожаре своих близких.

Екатерина Варнава после пожара в Кемерово рассказала о своей личной трагедии


Екатерина Варнава откровенно рассказала подписчикам о трагедиях, произошедших в её семье. Всего за два года знаменитость потеряла отца, брата и тётю. События в Кемерово напомнили Варнаве о том, как больно терять близких людей. Смерть членов семьи всегда останется незаживающей раной и пробелом, который никто не сможет заполнить. Сама звезда даже и не представляет, что чувствовала бы, если бы потеряла своих детей в огне. Никакие слова не могут описать боли потерь.

"Дети, простите" - написала на своей странице в Instagram Екатерина Варнава. Звезда отключила возможность комментировать этот пост, поэтому многие поклонники лишились возможности её поддержать.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:45
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