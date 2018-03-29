У Леонардо Ди Каприо серьезные отношения с 20-летней Камилой Морроне

О том, что 43-летний актер Голливуда Леонардо Ди Каприо поддерживает близкие отношения с юной моделью Камилой Морроне СМИ узнали еще в конце прошедшего года. Папарацци удалось заснять звезду кино у дома возлюбленной. В поведении недавно замеченной парочки действительно можно увидеть, что они связаны близкими отношениями. Сообщение об этом поступило от Daily Mail.Журналистам удалось запечатлеть влюбленную пару, направляющуюся к одному из ресторанов на завтрак. При этом они нежно держали друг друга за руки и не скрывали своих чувств.По мнению представителей актера, у него серьезные намерения в отношении молодой модели.