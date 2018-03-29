АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Иерусалима: Французский рыцарь Рено де Шатильон разрушил царство крестоносцев в Палестине из-за гордыни и жестокости
EUR 71.33 USD 57.56
Курс валют на 29.03.2018

У Леонардо Ди Каприо серьезные отношения с 20-летней Камилой Морроне

У Голливудской звезды Леонардо Ди Каприо серьезные отношения с 20-летней моделью Камилой Морроне. Невзирая на то, что киноактер обычно не выставляет на показ, недавно он вместе со своей пассией наконец вышел в свет.


У Леонардо Ди Каприо серьезные отношения с 20-летней Камилой Морроне


О том, что 43-летний актер Голливуда Леонардо Ди Каприо поддерживает близкие отношения с юной моделью Камилой Морроне СМИ узнали еще в конце прошедшего года. Папарацци удалось заснять звезду кино у дома возлюбленной. В поведении недавно замеченной парочки действительно можно увидеть, что они связаны близкими отношениями. Сообщение об этом поступило от Daily Mail.

У Леонардо Ди Каприо серьезные отношения с 20-летней Камилой Морроне


Журналистам удалось запечатлеть влюбленную пару, направляющуюся к одному из ресторанов на завтрак. При этом они нежно держали друг друга за руки и не скрывали своих чувств.

По мнению представителей актера, у него серьезные намерения в отношении молодой модели.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: собаки способны распознавать эмоции
Химики разработали убивающий «супермикробов»
Тектоника плит Африки создает гигантские трещины,
Жительница Великобритании заставляет своих детей
Дана Борисова вымыла волосы «химическим
Актер Даниил Страхов свой брак скрывал 20 лет
Космический зонд InSight NASA запустит на Марс в
В Сети рассекретили экстерьер и интерьер минивэна
Актёр Максим Матвеев похвастался неприличным
Александр Балуев как Гарри Поттер провел детство
Екатерина Варнава после пожара в Кемерово
Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко
В Ленинградском зоопарке родился малыш в семье
У Леонардо Ди Каприо серьезные отношения с
В интернете появилась обложка с Ольгой Бузовой
Экспертам удалось заставить молекулу водорода
Учёные: Почему так раздражает чавканье и другие
В Пермском крае две семьи погибли из-за утечки
Специалисты: Конфликты родителей наносят
Николай Должанский назвал Ольгу Рапунцель одной
Стала известна стоимость кроссовера Skoda Kodiaq
Пользователи Сети заговорили о трещине в
Учёные: Питание влияет на настроение человека
Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужжа отметила день
Учёные: Резиновые игрушки для ванных являются
Сценарий "Дома-2" случайно попал в Stories Ольги
«Росгеология» освоит больше бюджетных денег -
Филипп Киркоров свой дом превратил в Диснейленд
Фанаты обсуждают откровенную фотосессию Алеси
Старческое слабоумие учёные будут искать у молодых
Просмотреть все новости