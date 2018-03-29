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Учёные: Почему так раздражает чавканье и другие звуки

Приступы раздражения или даже гнева могут появиться у человека от того, что кто-то чавкает, шуршит пакетом, напевает себе нос, скрепит зубами, постоянно подкашливает и так далее. Причина кроется в неврологической системе.

Учёные: Почему так раздражает чавканье и другие звуки


Миксофония. Этот новый термин появился в 2000 году, когда учёные принялись за изучение вопроса о том, что и почему может раздражать человека. Последнее исследование показало, что в настоящее время этим расстройством страдает примерно 20 процентов населения планеты. Это новое понятие связано с нежеланием и даже невозможностью терпеть определённые короткие, но частые звуки. К ним может относиться, помимо вышеуказанных звуков, капающая вода из-под крана, храп и прочее.

Также исследование показало, что миксофония связана с физиологической составляющей; у людей, которые не переносят, например, чавканье, изменена лобная доля в мозгу. Данное открытие также доказало обследование МРТ. Участники эксперимента раздражались от простых, казалось бы, звуков, потому что у них была нарушена активность миндалевидного тела, нарушена префронтальная кора. Учёные советуют делать релаксацию нервной системы, переключать свой слух на другие, приятные звуки.
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Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 20:15
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