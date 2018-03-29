Стала известна стоимость кроссовера Skoda Kodiaq российской сборки

До конца апреля будет опубликована стоимость всех модификаций Skoda Kodiaq. Для производства чешского автомобиля по методу полного цикла «Группа ГАЗ» подготавливалась в течение последних полутора лет. На модернизацию завода было потрачено 87,5 миллиона евро. В Россию кроссовер Skoda Kodiaq до сих пор поставляют из Чехии, импортную версию россиянам предлагают по цене от 2 017 000 рублей.Чешский кроссовер построен на архитектуре MQB. Skoda Kodiaq получил большую радиаторную решётку, пластиковые накладки на дверях, светодиодные фары и спойлеры. Под капотом базовой модификации Skoda Kodiaq установлен бензиновый агрегат ёмкостью 1,4 литра производительностью 125 лошадиных сил. Также в моторной гамме автомобиля имеется 2,0-литровый мотор, генерирующий 180 лошадиных сил. Комплектуются силовые агрегаты либо механической, либо автоматической трансмиссией, а привод предлагается передний и полный.