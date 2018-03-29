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Курс валют на 29.03.2018

Стала известна стоимость кроссовера Skoda Kodiaq российской сборки

На производственный мощностях российской компании «Группа ГАЗ» начали собирать чешский кроссовер Skoda Kodiaq. Стоимость автомобиля локальной сборки на российском рынке составит от 1 339 000 рублей.

Стала известна стоимость кроссовера Skoda Kodiaq российской сборки


До конца апреля будет опубликована стоимость всех модификаций Skoda Kodiaq. Для производства чешского автомобиля по методу полного цикла «Группа ГАЗ» подготавливалась в течение последних полутора лет. На модернизацию завода было потрачено 87,5 миллиона евро. В Россию кроссовер Skoda Kodiaq до сих пор поставляют из Чехии, импортную версию россиянам предлагают по цене от 2 017 000 рублей.

Чешский кроссовер построен на архитектуре MQB. Skoda Kodiaq получил большую радиаторную решётку, пластиковые накладки на дверях, светодиодные фары и спойлеры. Под капотом базовой модификации Skoda Kodiaq установлен бензиновый агрегат ёмкостью 1,4 литра производительностью 125 лошадиных сил. Также в моторной гамме автомобиля имеется 2,0-литровый мотор, генерирующий 180 лошадиных сил. Комплектуются силовые агрегаты либо механической, либо автоматической трансмиссией, а привод предлагается передний и полный.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 20:00
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