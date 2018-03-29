Учёные: Питание влияет на настроение человека

"Мы то, что мы есть!" С этими известными словами соглашаются учёные, поскольку они считают, что для позитивного настроения необходимо употреблять соответствующую пищу. Для того, чтобы на мир смотреть положительно, необходимо кушать больше овощей, фруктов, готовить салаты. В рационе должны преобладать сложные углеводы, аминокислоты, витамины и минералы. Немаловажную роль в этом играет достаточное количество чистой негазированной воды, поскольку, как известно, вода является отличным растворителем, она выводит из организма вредные вещества и компоненты.Как показал эксперимент, те участники, которые кушают чипсы, сухарики, газированную воду и прочее менее довольны жизнью, их настроение часто отрицательное. Людям с диагнозами гиперактивность, с синдромом дефицита внимания, шизофренией, депрессией следует употреблять орехи, мёд, натуральные ингредиенты. Самое главное сочетать питание с правильно подобранным врачом лечением.