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Учёные: Питание влияет на настроение человека

Учёные со всего мира пришли к выводу, что в зависимости от того, какое питание выбирает для себя человек, такое настроение он и имеет. Существует даже специальная терапия пищей, которая назначается во время лечения психических расстройств.

Учёные: Питание влияет на настроение человека


"Мы то, что мы есть!" С этими известными словами соглашаются учёные, поскольку они считают, что для позитивного настроения необходимо употреблять соответствующую пищу. Для того, чтобы на мир смотреть положительно, необходимо кушать больше овощей, фруктов, готовить салаты. В рационе должны преобладать сложные углеводы, аминокислоты, витамины и минералы. Немаловажную роль в этом играет достаточное количество чистой негазированной воды, поскольку, как известно, вода является отличным растворителем, она выводит из организма вредные вещества и компоненты.

Как показал эксперимент, те участники, которые кушают чипсы, сухарики, газированную воду и прочее менее довольны жизнью, их настроение часто отрицательное. Людям с диагнозами гиперактивность, с синдромом дефицита внимания, шизофренией, депрессией следует употреблять орехи, мёд, натуральные ингредиенты. Самое главное сочетать питание с правильно подобранным врачом лечением.
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Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 19:45
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