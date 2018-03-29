Игорь Николаев показал сделанное в 80-х фото с Владимиром Пресняковым
Известный певец и талантливый композитор Игорь Николаев разместил в Instagram фото с Владимиром Пресняковым, сделанное ещё в 80-х. В тексте своей публикации артист поздравил коллегу и друга с юбилеем, поблагодарив того за совместную работу.
Сегодня, как уже знают многие, своё 50-летие отмечает Владимир Пресняков, с чем его и поспешили поздравить большинство звёзд российской эстрады. Одним из них оказался Игорь Николаев, разместивший на просторах Сети старую фотографию из 80-х, когда он вместе с Пресняковым, Кузьминым и Дадаевым выступали перед широкой публикой.
Артист пожелал своему другу и коллеге человеческого счастья и ещё большего здоровья для самого Владимира Преснякова и его близких людей. Подписчики Николаева в комментариях присоединились к поздравлениям, а также поблагодарили композитора за снимок.
Сегодня, как уже знают многие, своё 50-летие отмечает Владимир Пресняков, с чем его и поспешили поздравить большинство звёзд российской эстрады. Одним из них оказался Игорь Николаев, разместивший на просторах Сети старую фотографию из 80-х, когда он вместе с Пресняковым, Кузьминым и Дадаевым выступали перед широкой публикой.
Артист пожелал своему другу и коллеге человеческого счастья и ещё большего здоровья для самого Владимира Преснякова и его близких людей. Подписчики Николаева в комментариях присоединились к поздравлениям, а также поблагодарили композитора за снимок.