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Учёные: Резиновые игрушки для ванных являются рассадником бактерий

Швейцарские учёные предупреждают об опасности, которую таят в себе резиновые игрушки для ванной. Безобидные, на первый взгляд, резиновые уточки содержат в себе огромное количество бактерий, размножающихся в благоприятной водной среде.

Учёные: Резиновые игрушки для ванных являются рассадником бактерий


Учёные проверили безопасность использования детских резиновых игрушек. Многие дети не любят купаться, поэтому чтобы сделать процесс увлекательным, родители приобретают уточек, бегемотиков, крокодильчиков и т.п. Исследование показало, что такие игрушки являются рассадником бактерий. Опасных микроорганизмов привлекает углерод, выделяющийся из резиновой продукции.

Учёные сообщили, что на резиновых игрушках были найдены микробы Legionella и Pseudomonas aeruginosa, множество бактерий и грибков. Эти микроорганизмы могут вызвать заболевание кишечника, глаз и ушей. Четыре из пяти образцов содержали в себе опасные бактерии. Если при нажатии на игрушку из неё вытекает мутная жидкость - она не пригодна для использования ребёнком.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 19:30
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