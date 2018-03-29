Учёные: Резиновые игрушки для ванных являются рассадником бактерий

Учёные проверили безопасность использования детских резиновых игрушек. Многие дети не любят купаться, поэтому чтобы сделать процесс увлекательным, родители приобретают уточек, бегемотиков, крокодильчиков и т.п. Исследование показало, что такие игрушки являются рассадником бактерий. Опасных микроорганизмов привлекает углерод, выделяющийся из резиновой продукции.Учёные сообщили, что на резиновых игрушках были найдены микробы Legionella и Pseudomonas aeruginosa, множество бактерий и грибков. Эти микроорганизмы могут вызвать заболевание кишечника, глаз и ушей. Четыре из пяти образцов содержали в себе опасные бактерии. Если при нажатии на игрушку из неё вытекает мутная жидкость - она не пригодна для использования ребёнком.