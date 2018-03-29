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Филипп Киркоров свой дом превратил в Диснейленд

Известный певец Филипп Киркоров еще год назад рассказывал прессе о том, что хочет создать для своих детей сказочный мир. Недавно, архитектор Андрей Карпов рассказал о том, что королю поп-музыки удалось превратить свой дом в Диснейленд. Сам артист называет свой дом «Киркороволендом». Он уточнил, что на территории его дома будут бассейны, танцевальный класс и тренажеры.

Филипп Киркоров свой дом превратил в Диснейленд


Первыми гостями в доме певца стали участники команды «Идеальный ремонт». Они прошлись по особняку артиста, показав его телезрителям. Около 12 миллионов евро Киркоров потратил на создание домашнего Диснейленда. По словам пользователей Сети, ремонт был оплачен «Первым каналом», однако Карпов данную информацию опроверг. Телевизионщики, по словам архитектора, лишь предоставили на рекламной основе некоторый материал.

Филипп Киркоров сам выдвинул идею создания бассейна. По словам самого артиста, его дети очень активные, они посещают академию фигурного катания Евгения Плющенко. Однако дома детям тоже необходимо куда-то девать энергию. Для наследников певца также установили хореографический станок.

Интерьер самого дома короля поп-музыки выполнен в «киркоровском» стиле – на стенах висят многочисленные портреты артиста, на полу красуется шкура медведя, которую Киркорову подарил Никита Михалков после охоты. Интерьер кухни более спокоен, но для работы на ней звезда эстрады пригласил профессиональных поваров.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:15
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