Старческое слабоумие учёные будут искать у молодых
Симптомы старческого слабоумия и болезни Паркинсона проявляются тогда, когда болезни уже нельзя обратить вспять. А потому учёные со всего мира в настоящее время пытаются предупредить развитие недугов и опередить время хотя бы на десять лет, поскольку продолжительность жизни на планете стремительно сокращается.
Нейродегенеративные заболевания, к которым относится старческое слабоумие, учёные постараются отыскать у молодых людей. Для тестирования подобного рода недугов учёные пришли к выводу, что нужно обращать внимание на наличие или отсутствие химического вещества в головном мозге молодёжи, дофамина. Это вещество находится в области мозга, в которой хранится память, а потому чем меньше клеток, вырабатывающих дофамин, то тем чаще человек начинает забывать информацию, а также хуже начинает усваивать новую.
В настоящее время тесты на определение дофамина в мозгу человека продолжаются и учёные настроены весьма оптимистично, поскольку по их мнению, это поможет избавить людей от старческого слабоумия и болезни Паркинсона.
Нейродегенеративные заболевания, к которым относится старческое слабоумие, учёные постараются отыскать у молодых людей. Для тестирования подобного рода недугов учёные пришли к выводу, что нужно обращать внимание на наличие или отсутствие химического вещества в головном мозге молодёжи, дофамина. Это вещество находится в области мозга, в которой хранится память, а потому чем меньше клеток, вырабатывающих дофамин, то тем чаще человек начинает забывать информацию, а также хуже начинает усваивать новую.
В настоящее время тесты на определение дофамина в мозгу человека продолжаются и учёные настроены весьма оптимистично, поскольку по их мнению, это поможет избавить людей от старческого слабоумия и болезни Паркинсона.
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 19:00