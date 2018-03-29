Старческое слабоумие учёные будут искать у молодых

Нейродегенеративные заболевания, к которым относится старческое слабоумие, учёные постараются отыскать у молодых людей. Для тестирования подобного рода недугов учёные пришли к выводу, что нужно обращать внимание на наличие или отсутствие химического вещества в головном мозге молодёжи, дофамина. Это вещество находится в области мозга, в которой хранится память, а потому чем меньше клеток, вырабатывающих дофамин, то тем чаще человек начинает забывать информацию, а также хуже начинает усваивать новую.В настоящее время тесты на определение дофамина в мозгу человека продолжаются и учёные настроены весьма оптимистично, поскольку по их мнению, это поможет избавить людей от старческого слабоумия и болезни Паркинсона.