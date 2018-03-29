Учёные: Потребление антибиотиков вырастет к 2030 году на 202%
Учёные из Вашингтона провели исследование, в ходе которого собрали и проанализировали показатели потребления антибиотиков населением Земли. Согласно прогнозам, потребление препаратов возрастёт на 202% к 2030 году.
Учёные в ходе исследования собрали показатели потребления антибиотиков за 2000-2015 годы в 76 странах. Полученные данные помогли составить прогноз употребления препаратов до 2030 года. Исследователи утверждают, что в последние годы население Земли на 65% стало чаще принимать антибиотики. Частота назначения лекарств возросла на 39%.
Учёные сообщают, что увеличение показателей приёма антибиотиков наблюдается в странах с низким и средним уровнем доходов - в Индии, Китае и Пакистане. В государствах, где довольно высокий уровень жизни зафиксировано снижение потребления препаратов на 4%. Если ситуация не изменится, то уже к 2030 году человечество будет потреблять антибиотики на 202% больше, чем сейчас.
Учёные в ходе исследования собрали показатели потребления антибиотиков за 2000-2015 годы в 76 странах. Полученные данные помогли составить прогноз употребления препаратов до 2030 года. Исследователи утверждают, что в последние годы население Земли на 65% стало чаще принимать антибиотики. Частота назначения лекарств возросла на 39%.
Учёные сообщают, что увеличение показателей приёма антибиотиков наблюдается в странах с низким и средним уровнем доходов - в Индии, Китае и Пакистане. В государствах, где довольно высокий уровень жизни зафиксировано снижение потребления препаратов на 4%. Если ситуация не изменится, то уже к 2030 году человечество будет потреблять антибиотики на 202% больше, чем сейчас.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:45