Kia Optima 2019 года получила современные функции безопасности
До конца текущего года на рынок корейские производители планируют вывести новый седан Kia Optima. Автомобиль Kia Optima 2019 модельного года наделили иной передней панелью со светодиодной подсветкой и современные функции безопасности.
Оснащение нового седана Kia Optima пополнилось модернизированным программным обеспечением с современными технологиями. В частности, автомобиль получил систему автоматического экстренного торможения и предупреждения о выезде из полосы движения, а также специалисты переустановили оборудование между уровнями отделки салона.
В качестве силовой установки седана выступает 4-цилиндровый агрегат объёмом 2,4 литра, его работа будет осуществляться на пару с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Kia Optima в модификации ЕХ комплектуется светодиодными фарами, двойным сцеплением и адаптивным круиз-контролем.
О стоимости нового седана Kia Optima пока не сообщается. По предположению экспертов, стоимость новинки будет выше предыдущей модели, которая реализуется за 23,4 тысячи долларов.
Оснащение нового седана Kia Optima пополнилось модернизированным программным обеспечением с современными технологиями. В частности, автомобиль получил систему автоматического экстренного торможения и предупреждения о выезде из полосы движения, а также специалисты переустановили оборудование между уровнями отделки салона.
В качестве силовой установки седана выступает 4-цилиндровый агрегат объёмом 2,4 литра, его работа будет осуществляться на пару с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Kia Optima в модификации ЕХ комплектуется светодиодными фарами, двойным сцеплением и адаптивным круиз-контролем.
О стоимости нового седана Kia Optima пока не сообщается. По предположению экспертов, стоимость новинки будет выше предыдущей модели, которая реализуется за 23,4 тысячи долларов.
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Добавил: Алина Сегодня, 18:15