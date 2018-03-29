Kia Optima 2019 года получила современные функции безопасности

Оснащение нового седана Kia Optima пополнилось модернизированным программным обеспечением с современными технологиями. В частности, автомобиль получил систему автоматического экстренного торможения и предупреждения о выезде из полосы движения, а также специалисты переустановили оборудование между уровнями отделки салона.В качестве силовой установки седана выступает 4-цилиндровый агрегат объёмом 2,4 литра, его работа будет осуществляться на пару с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Kia Optima в модификации ЕХ комплектуется светодиодными фарами, двойным сцеплением и адаптивным круиз-контролем.О стоимости нового седана Kia Optima пока не сообщается. По предположению экспертов, стоимость новинки будет выше предыдущей модели, которая реализуется за 23,4 тысячи долларов.