Мощная песчаная буря обрушилась на Египет

Власти Египта рекомендуют населению ограничить передвижение, без особой потребности не стоит выходить на улицу. Сильные порывы ветра, принесшие большое количество песка, привели к ухудшению видимости. Полиция приняла решение перекрыть движение на междугородних трассах, а также остановить работу аэропортов.По мнению экспертов, мощная песчаная буря образовалась в результате столкновения тёплого циклона с потоками холодного воздуха, пришедшими из Европы. Порывы ветра оборвали линии электропередач во многих регионах страны, больше всего от песчаной бури пострадал юг Египта. Согласно прогнозам специалистов, стихия спровоцирует значительное похолодание.