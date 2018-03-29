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Курс валют на 29.03.2018

Мощная песчаная буря обрушилась на Египет

В Египте прекращена работа аэропортов из-за мощной песчаной бури, обрушившейся на южные регионы страны. Сильные порывы ветра оборвали линии электропередач, во многих городах плохая видимость спровоцировала множество ДТП.

Мощная песчаная буря обрушилась на Египет


Власти Египта рекомендуют населению ограничить передвижение, без особой потребности не стоит выходить на улицу. Сильные порывы ветра, принесшие большое количество песка, привели к ухудшению видимости. Полиция приняла решение перекрыть движение на междугородних трассах, а также остановить работу аэропортов.

По мнению экспертов, мощная песчаная буря образовалась в результате столкновения тёплого циклона с потоками холодного воздуха, пришедшими из Европы. Порывы ветра оборвали линии электропередач во многих регионах страны, больше всего от песчаной бури пострадал юг Египта. Согласно прогнозам специалистов, стихия спровоцирует значительное похолодание.
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Общество
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:00
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